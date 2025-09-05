Antonia San Juan toma una drástica decisión tras conocer su diagnóstico: "No quiero vivir la enfermedad"
Antonia San Juan ha desvelado la decisión que ha tomado tras conocer que padece cáncer
La actriz de 'La que se avecina' ha explicado cómo afrontará la enfermedad
Antonia San Juan ha reaparecido horas después de anunciar que padece cáncer. La actriz de La que se avecina, que ha conocido recientemente el diagnóstico, no dudó en sincerarse con sus seguidores y, así, explicar la razón por la que ha tenido que cancelar algunos compromisos profesionales. Sin embargo, la intérprete ha tomado una drástica decisión -antes de someterse al tratamiento- con respecto a su nueva vida.
La drástica decisión de Antonia San Juan
Según contó, desde hace aproximadamente un año, tenía problemas de garganta y, viendo que no superaba la dolencia, decidió ir al médico: «Hago este vídeo porque llevo más de un año con problemas de garganta y siempre he tenido faringitis crónica. Este año he suspendido funciones por esa causa, hasta que el otro día fui al médico de familia y me dijo que veía un problema en las cuerdas vocales». En el vídeo, la actriz explicó que el médico de familia le derivó a un otorrino, el especialista que le aconsejó hacerse una serie de pruebas, como un TAC y una biopsia: «Ya me han dado el medio diagnóstico. Tengo cáncer. Ahora cuando analicen la biopsia me dirán qué tipo de cáncer es y si tiene solución con tratamiento. Confió plenamente en la ciencia y ahora lo que me toca es seguir con el tratamiento que me pongan».
Antonia San Juan en un evento. (Foto: Gtres)
Asimismo, San Juan añadió que esto suponía estar alejada de los escenarios durante un tiempo: «Ahora mismo me alejaré un poco de mis escenarios, que es lo que más me gusta. Mi vida ha sido bonita y es bonita y no me gusta quejarme ni que la gente me tenga compasión (…). Quiero dar las gracias a los que están ahí. Si ven que no estoy activa pues bueno, es que estoy enferma. Voy a hacer todo lo posible para curarme».
Horas después de abrirse en canal con su comunidad en redes, la intérprete ha reaparecido de nuevo y ha contado que su decisión es, a pesar de estar enferma, continuar con su vida como hasta ahora. «Hace una semana tenía hora para venir a la peluquería, pero evidentemente cuando te dan un diagnóstico de este calibre, pues la tendencia es como a quedarte en casa. Tengo que continuar mi vida bastante parecida a cómo… A la vida que yo llevaba», ha dicho. «Puedes estar enferma, pero no vivir la enfermedad. Entonces esa es la lección que he aprendido. Así que, nada, que tengan buena tarde», ha añadido.
Además, en el pie de foto del vídeo, la intérprete ha reiterado que se trata de, «no abrazar la enfermedad y continuar en la medida de lo posible y siempre que el tratamiento lo permita, con una vida, parecida a la anterior, creo que a mi me ayuda».
Una publicación que se ha llenado de comentarios y de una oleada de mensajes de apoyo: «Esa es la actitud, tu vive y sigue brillando como haces siempre», «eres una grande», «eres admirable, mucha fuerza», «abraza la vida como has hecho siempre».