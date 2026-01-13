Este enero de 2026 se ha cumplido un año del suceso que sacudió con fuerza la vida de Anabel Pantoja. La sobrina de la tonadillera y su pareja, David Rodríguez, fueron investigados por un presunto delito de maltrato infantil hacia su hija después de que esta fuera ingresada de urgencia en la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria con un diagnóstico que, a día de hoy, no ha salido a la luz. Desde entonces, lo único que se ha sabido al respecto es que la situación está paralizada, y las últimas informaciones que han trascendido no hablan de avance, sino de todo lo contrario.

Según ha publicado un digital local de Canarias, la remisión de informes médicos se está retrasando más de lo debido, algo que está haciendo que la causa siga abierta sin una sentencia final. Y es que estas valoraciones médicas serían clave para la magistrada titular de la plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana, responsable del procedimiento judicial mencionado.

Cuando la pequeña ingresó en el centro, presentaba ciertas lesiones que llevaron a los médicos a activar el protocolo anti-maltrato. Es por ello por lo que el siguiente paso de las autoridades fue investigar a sus padres, Anabel y David. Estos comparecieron ante el juez el 27 de enero de 2025 y ambos negaron haber sido los causantes de las presuntas lesiones craneales que presentó su hija. Explicaron que la menor empezó a sentirse mal y a experimentar un llanto desgarrador por el que decidieron llevarla al hospital.

La versión de la pareja choca directamente con el dictamen de los médicos, los cuales detectaron, según Canarias 7 que Alma sufría un traumatismo craneoencefálico grave. Es por ello por lo que, desde entonces, se continúa esperando un esclarecimiento definitivo de los hechos, pero, para ello, necesitan un informe médico final.

La actitud positiva de Anabel Pantoja en medio del revuelo

Sin duda, esta situación de incertidumbre no estará siendo agradable para Anabel ni para David. Pero no solo eso, y es que a este annus horribilis se suma que en los últimos meses, varios medios se han hecho eco de la nula relación que existiría entre David y Merchi, la madre de la influencer. Hasta el punto de que no querrían compartir ni espacio ni tiempo. Un panorama que aumenta aún más las tensiones en la familia y que ha situado a la creadora de contenido en una posición complicada.

Sin embargo, a pesar de todo, Anabel no ha dejado de mantenerse positiva en las redes sociales. Y aunque en ningún momento ha hecho referencia a las diferentes polémicas (tanto personales como judiciales) que la rodean, lo cierto es que no ha dejado de publicar especiales momentos que disfruta junto a sus seres queridos y su hija, la pequeña Alma.