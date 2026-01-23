De Anne Hathaway a Donatella Versace: las estrellas que han asistido al funeral de Valentino

El mundo de la moda está de luto. Después de dos días de capilla ardiente, las celebridades más destacadas del sector se han reunido en la basílica de Santa María de los Ángeles y de los Mártires de Roma para despedirse de Valentino Garavani.

El emblemático diseñador falleció a los 93 años, dejando atrás una escuela que ha servido de fuente de inspiración para los grandes referentes del momento. De esta forma, no es de extrañar que a su funeral hayan asistido tantas estrellas, entre las que se encuentran la actriz Anne Hathaway junto a su marido o la empresaria y diseñadora Donatella Versace.

Anne Hathaway con su marido. (Foto: Gtres)

Hathaway, protagonista de la inolvidable película El diablo viste de Prada, mantenía una bonita amistad con Valentino. De hecho, cuando se enteró de su triste pérdida utilizó sus redes sociales para mandarle un bonito mensaje que emocionó a todos sus fans. «Durante los últimos 20 años, ha sido para mí un extraordinario honor haber conocido, amado y cuidado al gran Valentino Garavani», empezó diciendo.

«Él es un diseñador amado, de renombre mundial, un titán, pero también fue mi querido amigo que me educó, me crio, me envió flores todos los años en mi cumpleaños, me hizo reír, fue mi compañero de baile y karaoke en tantas noches alegres, y quien hizo que mi mundo fuera mucho más brillante, más grande y más encantador de lo que jamás hubiera podido imaginar», concluyó.

Donatella Versace

Donatella Versace en el funeral de Valentino. (Foto: Gtres)

Con semblante serio y de riguroso luto, Donatella Versace también ha estado presente en el funeral de Valentino. Igual que hizo Anne Hathaway, se despidió de su compañero diciendo: «Hoy perdimos a un verdadero maestro que siempre será recordado por su arte». Como era de esperar, la famosa empresaria ha hecho acto de presencia. No ha dado declaraciones ni ha hablado con ningún periodista, pero tampoco se ha escondido ni ha intentado ocultar su presencia, confirmando así que estaba muy unida a su compañero.

Olivia Palermo

Olivia Palermo con su marido. (Foto: Gtres)

La actriz y modelo estadounidense también ha estado en la basílica de Santa María de los Ángeles y de los Mártires. Es un momento complicado, así que le ha acompañado su marido, Johannes Huebl. El matrimonio ha cumplido estrictamente con el protocolo. Es cierto que ambos ha generado expectación, pero ninguno estaba buscando protagonismo, simplemente Olivia quería despedirse de su compañero.

Naty Abascal y Rosario Nadal

Naty Abascal en el funeral. (Foto: Gtres)

Naty Abascal, junto con Rosario Nadal, han sido las encargadas de representar a nuestro país durante el funeral de Valentino. Con la elegancia habitual que caracteriza a ambas, han entrado en la basílica de riguroso luto, con el semblante serio e intentando ocupar un discreto segundo plano.

Naty ha contado con el apoyo de su hijo para asistir a este evento tan importante. En estos momentos hay miles de ojos puestos en ella y ha tenido un comportamiento ejemplar, como siempre hace en casos similares.

Anna Wintour

Anna Wintour en el funeral. (Foto: Gtres)

Como todo el mundo sabe, Anna Wintour es la reina de la moda, una de las mujeres más poderosas de la industria. Por ese motivo, no podía faltar al último adiós de Valentino. Lo ha hecho acompañada e igual que el resto de asistentes ha adoptado una postura discreta.