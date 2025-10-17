Emilio Rodríguez Menéndez decía que era un abogado que podría defender al mismísimo diablo. El jurista, que ha fallecido en Madrid el mismo día que cumplía 75 años, ha tenido una extensa y polémica carrera como letrado. A lo largo de su vida ha sido protagonista por numerosos escándalos por los que él mismo ha sido noticia -ya que a pesar de conocer las leyes, entró en la cárcel por varios delitos-. Sin embargo, muchos famosos confiaron en él, como Antonio David Flores o el Dioni.

Todos los famosos a los que defendió

En 1999 no se habló de otra cosa que de la ruptura entre Rocío Carrasco y Antonio David Flores. Aunque el litigio entre el ex matrimonio ha perdurado desde entonces, en su primera batalla judicial hubo un tercer protagonista: Emilio Rodríguez Menéndez. El abogado se encargó de la defensa del ex Guardia Civil en su proceso de divorcio.

Rocío Carrasco: «Desde la llegada de Rodríguez Menéndez, todo el que está a mi lado desaparece. El único que no desaparece es Fidel. La finalidad era aislarme» #RocíoVerdad3 — En el nombre de Rocío (@rocioenelnombre) April 4, 2021

Entonces, el jurista se convirtió en la mayor pesadilla para hija de Rocío Jurado -y también para la propia cantante-. En el documental, Rocío: contar la verdad para seguir viva, la madre de Rocío Flores recordó el terror que sintió por la figura Rodríguez Menéndez en su proceso de divorcio: «Él era alguien que tenía atemorizadas a muchas personas con chantajes y vídeos personales, era una persona que demostraba no tener ningún tipo de escrúpulos. Era un ser terrorífico y al padre impío le vino como anillo al dedo porque lo utilizó para llevar a cabo lo que él quería, hacerme daño, infundirme terror. Empecé a vivir con miedo, yo miraba el coche cada mañana antes de montarme, no sabíamos lo que nos podía pasar». De la misma manera, el experto en leyes demandó a la intérprete de Como Una Ola por una cantidad millonaria: 1000 millones de las antiguas pesetas.

Tras representar a Antonio David, fueron muchos los rostros conocidos los que confiaron en él posteriormente como la Dulce Neus, que fue condenada por ser la artífice del asesinato de su marido. Un caso que elevó la fama de Rodríguez Menéndez y por el que ganó mucha notoriedad.

Rodríguez Menéndez cuando fue el abogado de Antonio David. (Foto: Gtres)

A pesar de la reputación que obtuvo a finales del siglo XIX, la realidad es que la mayoría de las veces que ejercía como abogado, perdía. Esto le ocurrió cuando también defendió a el Dioni, un guardia de seguridad que robó un furgón con 2 millones de euros y que posteriormente se dio a la fuga. Un caso con el que no obtuvo la victoria ya que su cliente fue condenado a tres años y cuatro meses por apropiación indebida.

Estos fueron dos de sus casos más sonados, pero no los únicos. El jurista también defendió a otros rostros conocidos de la talla de Ángel Cristo, Nuria Bermúdez -con la que mantuvo una relación sentimental- o de Santiago Corella, más conocido como el Nani.