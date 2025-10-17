Muere el abogado Rodríguez Menéndez el mismo día de su cumpleaños

El abogado José Emilio Rodríguez Menéndez (75), conocido por haber defendido casos de numerosas celebridades de nuestro país, ha fallecido este jueves, 16 de octubre (el mismo día de su cumpleaños), sobre las 20:30 horas. Según lo publicado, se encontraba ingresado en el Hospital Central de la Cruz Roja, San José y Santa Adela de Madrid desde hacía una semana, concretamente desde que los médicos del Hospital La Paz anunciaron que ya no podían hacer nada para salvar su vida.

Por ahora, la causa de su muerte no ha trascendido y lo único que se sabe, tal y como ha informado El Debate, es que la familia ha decidido que no habrá velatorio ni tanatorio. No obstante, según han informado desde el programa La Mirada Crítica, su viuda ha estado a su lado durante una larga enfermedad y no se ha separado de él en sus últimos momentos.

José Emilio Rodríguez Menéndez en un acto público en Madrid. (Foto: Gtres)

A lo largo de los años, Rodríguez Menéndez se ha consolidado como una de las figuras más mediáticas de nuestro país en el ámbito de la abogacía. Y es que lo cierto es que su vida ha estado marcada por constantes polémicas que le han situado de manera habitual en el punto de mira. Tanto es así que ofrecía servicios de letrado a sus clientes bajo el lema «el abogado del diablo». Comenzó su trayectoria en la década de los 80 y entre sus defensas más conocidas se encuentra la que realizó a El Dioni tras el robo de un furgón blindado que transportaba 298 millones de pesetas (casi 1,8 millones de euros actuales).

Por otro lado, el fallecido también defendió a Antonio David Flores en su mediática separación con Rocío Carrasco. Sin olvidarnos de que estuvo implicado en la publicación de una presunta entrevista (que finalmente resultó ser falsa) a Antonio Anglés, el principal sospechoso del secuestro, violación y asesinato de las tres chicas de Alcàsser en 1992.

José Emilio Rodríguez Menéndez en Madrid. (Foto: Gtres)

Más allá de los casos judiciales mediáticos en los que ha participado, Rodríguez Menéndez también ha pasado de ser abogado a convertirse en acusado tras verse envuelto en diversos procesos judiciales. En el año 2006 fue condenado por el Tribunal Supremo a diez años de prisión a raíz de defraudar 1,8 millones de euros entre los ejercicios de 1990 y 1993. Durante su estancia en la cárcel, concretamente en el año 2008, protagonizó una fuga que provocó una investigación interna en el Consejo General del Poder Judicial. Por otro lado, en julio de 2023, fue condenado a cuatro años de cárcel por estafa continuada a inversores en un negocio ficticio de compraventa de petróleo.

A pesar de la larga y polémica trayectoria que ha protagonizado, lo cierto es que, en cuanto a su vida personal se refiere, son pocos los datos que se conocen. Sin embargo, durante su época dorada, fue relacionado sentimentalmente con algún que otro nombre VIP, entre los que se encontraban Mila Ximénez, Nuria Bermúdez o Sonia Moldes (ex novia de Alessandro Lequio).