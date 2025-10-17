El polémico abogado Emilio Rodríguez Menéndez ha fallecido el mismo día que cumplía 75 años. Tras varias semanas ingresado en un centro hospitalario, ha perdido la vida en el Hospital Central de la Cruz Roja, San José y Santa Adeña. Este letrado será recordado, profesionalmente, por defender sin escrúpulos a rostros de la talla de Antonio David Flores o el Dioni. También por su fama de Don Juan debido a su amplio currículum sentimental con mujeres de la talla de Mila Ximénez o por sus dramas en televisión.

Sus escándalos

La vida de Rodríguez Menéndez ha sido cuanto menos valleinclanesca. Sus 75 años han estado marcados por escándalos que parten de su figura como abogado del diablo -de hecho, en una ocasión dijo que poco le faltaba para defender al mismísimo Satanás-. Unas palabras que no se alejan mucho de la realidad y que experimentó en los tribunales. El jurista no lo ha tenido nada fácil con sus clientes. De hecho, se dio conocer por representar a Antonio David Flores en su mediático divorcio con Rocío Carrasco. El abogado se convirtió en la mayor de las pesadillas para la familia de Rocío Jurado -a la que llegó a demandar por una cantidad de mil millones de las antiguas pesetas-.

Rocío Carrasco: «Desde la llegada de Rodríguez Menéndez, todo el que está a mi lado desaparece. El único que no desaparece es Fidel. La finalidad era aislarme» #RocíoVerdad3 — En el nombre de Rocío (@rocioenelnombre) April 4, 2021

Sin embargo, en este proceso, la hija de la cantante salió victoriosa y el juez encargado del caso condenó al ex Guardia Civil a pagar 600.00 euros. Pese a ello, otros rostros conocidos confiaron en Rodríguez Menéndez en calidad de representante legal como el Dioni, Aitor Zabaleta -el asesino de la hincha de la Real Sociedad- o a la dulce Neus.

Tal era su afán por salir en los medios de comunicación y acaparar titulares que en 1996 adquirió el diario Ya, que difundió las comprometidas imágenes de Pedro J. Ramírez -por lo que le condenaron a dos años de cárcel-. Y no solo eso. También fundó la revista Dígame -de la que formó parte Antonio David Flores-.

Sin embargo, y antes de entrar en su inenarrable historial sentimental, el abogado -a pesar de haberse formado en leyes- consideró que estaba por encima del bien y del mal. Incluso de la propia justicia a la que mínimamente, y por el código deontológico que en principio estudió, debía un respeto. No fue así. Y en 2005 fue condenado a seis años por delito fiscal que posteriormente el Supremo aumentó a diez -ya que tenía cuentas en Estados Unidos y Suiza con casi dos millones de euros-. No obstante, en lugar de asumir su entrada en prisión, huyó del país cual prófugo y voló hasta Argentina, donde fue detenido y puesto en libertad.

En 2006 regresó a España, donde estuvo dos años en un centro penitenciario. Y no lo estuvo más ya que aprovechó uno de sus permisos de salida para escaparse en un coche con chófer. Entonces decidió abrir se pasaporte de nuevo y viajar a París y Toulouse. Sin embargo, y no contento con ello, cruzó el charco hasta São Paulo y Argentina -donde fue detenido de nuevo durante veinte meses hasta 2010 y donde mantuvo una estrecha amistad con Juan José Zanola (integrante de una banda que comercializaba con falsos medicamentos contra enfermedades como el sida o el cáncer)-.

Precisamente, y pese a su condición de prófugo, fue entrevistado en dos programas de Mediaset en 2010. Primero en Sálvame -donde se enfrentó a Raquel Bollo, de la que dijo que «era la vomitiva a la que le olían los sobacos» y a Belén Esteban, a la que llamó «princesa de los cuernos y analfabeta»- y posteriormente en La Noria de Jordi González.

Su currículum sentimental

Rodríguez Menéndez tenía fama de mujeriego y, lejos de negarlo, presumía de ello. Debido a sus escándalos, los medios de la época se hicieron eco de su situación sentimental y se llegó a rumorear que estuvo con tres mujeres muy conocidas -aunque nunca llegó a confirmarse-: Mila Ximénez, Nuria Bermúdez o Malena Gracia.

José Emilio Rodríguez Menéndez en un acto público en Madrid. (Foto: Gtres)

Con ninguna de ellas llegó a nada más que supuestos romances. No fue así con Vanessa Palomar, con la que se casó en 2005 -cuando estuvo en el ojo de la justicia-. Su entonces esposa llegó incluso a visitarlo a las cárceles donde estuvo preso. Sin embargo, en 2015 rompió su silencio en una entrevista en Interviú, donde no solo se insinuó, sino que no dejó en buen lugar al jurista, del que dijo que no le pasaba la pensión desde el 2014 -ya que tuvieron un hijo-: «Solo quiere lavar su imagen porque desde marzo de 2014 no le ha dado un euro a su hijo de dos años y medio. Y lo hace para hacerme daño».