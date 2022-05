Tras ponerle punto y final a todas sus anteriores historias de amor, Miguel Ángel Silvestre ha vuelto a compartir su corazón con otra mujer. Lejos de Belén López o Blanca Suárez, esta misteriosa mujer poco o nada tiene que ver con el mundo de la interpretación. Conocida en las redes sociales y con un pasado ligado al fútbol, la nueva ilusión del protagonista de Velvet no es una figura muy desconocida. Su nombre es Andrea Sesma y ha logrado conquistar el corazón de uno de los actores más aclamados del panorama nacional.

Unas imágenes publicadas por Lecturas en exclusiva han dejado entrever que entre esta nueva pareja sorpresa del verano hay algo más que una simple amistad. Miradas cómplices, gestos de cariño y algún que otro beso han sido los detonantes de que el nuevo romance del mundo del corazón se haya confirmado. Y es que, aunque ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, parece que las instantáneas hablan por sí solas. Y no solo eso, pues las redes sociales se han convertido en el escenario perfecto para dar rienda a su amor porque, aunque las primeras imágenes juntos se están haciendo de rogar, lo cierto es que las interacciones entre ellos dejan claro que la amistad se queda corta.

La joven, de 28 años recién cumplidos, ha conseguido labrarse un futuro dentro de las redes sociales, donde ya cuenta con casi un millón de seguidores. Y es precisamente su cuenta de Instagram su álbum de fotografías más íntimo, donde no solo comparte su día a día como buena influencer, sino también su pasión por la moda y sus múltiples viajes por el mundo. Sin embargo, si hay una inclinación por encima de las demás, esa es la fascinación por sus hijos, que se han convertido en su razón de vivir. Iker Jr. y Claudia, de 7 y 3 años y medio respectivamente, son fruto de la relación de la asturiana con el futbolista Iker Muniain. Y es que, su nombre no es desconocido en la crónica social, pues Sesma es una de las WAG’s más conocidas del panorama nacional gracias a su relación con el de Pamplona, con quien se dio el ‘sí, quiero’ en 2017 en una idílica boda celebrada en Bilbao. Un enlace muy comentado en la prensa al que no faltaron rostros tan conocidos como Julián López, Dani Martínez, los jugadores del Athletic de Bilbao o el mismísimo Dani Martín, el cantante favorito de la novia y el encargado de la actuación sorpresa de la noche.

A pesar de que la pareja fardaba de su relación en las redes sociales, decidieron poner punto y final a su historia de amor de una forma discreta. La última foto que Andrea compartió junto a él fue hace ya un año y medio que, con motivo de la Supercopa de España de 2021, Sesma le escribió un mensaje muy emotivo: “Sin duda uno lo que más quiere en el mundo es a sus hijos… Y darles este recuerdo para su infancia es ¡muuuy grande! ¡Aupa Athletic!”. Pero, como todo en la vida, las cosas se acaban y Andrea e Iker decidieron tomar caminos diferentes, pero siguieron compartiendo la vida junto a los dos pequeños de la casa.

Ahora, alejada del mundo del fútbol y centrada en su maternidad, una ilusión de la que no duda en hablar abiertamente a sus followers, la asturiana parece haberle dado otra oportunidad al amor. Pues, aunque no ha habido confirmación por ninguna de las dos partes, los medios de comunicación ya se han hecho eco de que entre ellos saltan más que chispas.