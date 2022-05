Podría decirse que Álex González está viviendo uno de sus momentos más bonitos tanto a nivel profesional como personal. Aunque el actor se encuentra inmerso en las producciones cinematográficas que llevará a cabo en los meses venideros, ha sacado un hueco en su apretada agenda para acudir a la presentación de los nuevos productos de Nutralie, los cuales están centrados en el estilo de vida saludable por medio de complementos alimenticios.

Durante su visita al evento mencionado, el protagonista de El Príncipe ha tenido oportunidad de hablar con los medios de comunicación allí presentes sobre algunos de los entresijos de su vida personal, entre los que está su relación con María Pedraza, la cual parece ir viento en popa durante su primer aniversario en común: “Me siento el hombre más afortunado del mundo”, comenzaba explicando cuando los periodistas hacían referencia a su romance con la que es considerada “una de las actrices más deseadas” del panorama nacional. Y es que, aunque la exposición con la que cuentan podría hacer cierta mella en su vínculo, lo cierto es que ambos saben lidiar con todos los baches que la vida pone en sus respectivos caminos: “Los celos son algo muy relativo, nunca lo sabrás hasta que no te veas en esa posición. Yo por suerte no estoy en esa posición, pero vamos creo que no soy celoso”, admitía, muy seguro de sí mismo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alex Gonzalez (@alexgonzalezact)

Teniendo en cuenta que el verano está a la vuelta de la esquina, muchos han sido los periodistas que se han preguntado si tanto él como la protagonista de Élite tendrían planes de ocio en común a corto plazo: “De momento ya hemos estado de vacaciones, nos hemos adelantado porque los dos tenemos bastante trabajo por suerte. Hemos estado unos días fuera, la verdad es que estamos bien y como nos hemos ido muy pronto en mayo hacía un poco de frío… Pero bien”, zanjaba, dejando entrever que no tendrán muchas más oportunidades de protagonizar una escapada por temas laborales y porque, como él mismo ha confesado, empezará otro proyecto en junio del que no ha querido dar más detalles. No obstante, el amor y la buena sintonía que existe entre ellos se palpa en el ambiente y el propio Álex se ha encargado de asegurarlo: “Evidentemente, creo que todos cuando estamos en una relación creemos que es el último amor”, aseveraba, desvelando así que solo tiene ojos para su chica.

Tras haber señalado echar de menos a algunos de sus compañeros de profesión como Hiba Abouk, los reporteros presentes en el acto han hecho referencia a la reciente segunda maternidad de la actriz, la cual ha llenado de felicidad al intérprete en cuestión: “Hiba también está con otros proyectos como la cosmética, que estoy seguro que le vaya genial y espero que eso no le impida que sigamos trabajando como actores algún día. Hace poco me escribió que iba a estar en Madrid y que a ver si conocía a los pequeños, y estoy deseando”. Y es que, la paternidad podría ser uno de los temas que González tiene en el tintero: “No me da envidia, me alegro mucho por ella y cuando sea mi momento será maravilloso, pero comparto su felicidad”, zanjaba.

Para poner el broche de oro a su intervención, el madrileño también ha querido mandar todo su cariño a Chenoa de cara a su próxima boda: “Hace más de 20 años que fuimos novios, pero me alegro por ella, siempre me alegraré”, finalizaba entre risas.