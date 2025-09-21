Anabel Pantoja vive una "noche de amor" en ‘Bailando con las estrellas’ y acaba besando al bailarín

Anabel Pantoja ha regresado a Telecinco y está brillando en Bailando con las estrellas, el programa que ha escogido para retomar las riendas de su trayectoria mediática. Las redes sociales del concurso han publicado unas imágenes de lo que ellos consideran «la noche de amor» que la sobrina de Isabel Pantoja ha vivido junto a su compañero, Álvaro Cuenca. Lo cierto es que ambos han protagonizado un romántico baile que ha acabado con un beso de película. Antes de entrar en detalles recalcamos que entre ellos únicamente hay una relación profesional, pero han desarrollado una gran complicidad y se han metido en el papel al 100%, algo que han valorado los jueces del espacio televisivo.

«El beso no quiero que sea lo más importante, pero tiene que ser lo más importante, porque él es lo más importante y quería que fuera una representación de lo que siento por él. No puedo sentir ninguna cosa más porque yo tengo mi vida y él la suya, pero te lo juro que, cada día, él me ayuda a creérmelo», les ha explicado a los jueces de Bailando con las estrellas que, junto con el público, se han quedado sin palabras después del inesperado momento que han vivido.

Mensaje de X de ‘Bailando con las estrellas’. (Foto: X)

La prima de Kiko Rivera, para que el público entienda lo que está sintiendo en el programa, ha recalcado: «Mira, he hecho un porté ahí». De esta forma, ha dado a entender que todo lo que está consiguiendo dentro del concurso se lo debe a Álvaro, quien está teniendo mucha paciencia con ella e incluso se ha prestado a escuchar sus confesiones más personales. La cuenta de X (antiguo Twitter) del programa ha mostrado varias imágenes que confirman la bonita amistad que han creado.

Anabel Pantoja triunfa en Telecinco

Anabel Pantoja saltó a la fama por ser la prima de Kiko Rivera. De esta forma, sus primeros trabajos en televisión estaban relacionados con su familia, pero con el paso del tiempo se ha convertido en una estrella que brilla con luz propia. Prueba de ello es los resultados que cosechan los proyectos en los que decide involucrarse. Julia Gómez-Cora, una de las juezas de Bailando con las estrellas, le ha comentado al ver su última actuación: «Tú tienes algo que se tiene o no se tiene, que es arte en las venas».

Anabel Pantoja con su compañero de baile. (Foto: Telecinco)

La influencer ha interpretando un vals al ritmo de I have nothing, una de las canciones más icónicas de Whitney Houston. Curiosamente, esta cantante forma parte de la lista de artistas preferidos de Anabel, así que se ha empeñado al máximo por triunfar encima del escenario. Hay que tener en cuenta que, días antes, había tenido una lesión en el hombro mientras ensayaba, aunque no hay nada que le haya detenido y ha logrado recibir una puntuación excelente.

Anabel Pantoja supera sus miedos

Anabel Pantoja, cuando se apagan las cámaras, no es tan fuerte como parece y se enfrentaba a Bailando con las estrellas con ciertos miedos. Sin embargo, Julia Gómez-Cora le ha recomendado que entierre sus inseguridades cuanto antes: «No dejes ni que el vestuario, ni que tu físico ni que el estilo de baile te quito eso».

Otro miembro del jurado le ha recordado que tiene mucho talento para entretener a la audiencia y, según él, esa virtud es necesaria para dedicarse al baile. «Hay gente que tiene ese movimiento natural para bailar, y lo hace con coordinación, y tú lo tienes. Y cuando bailas, sonríes». Después de esto, Pelayo Díaz, otro de los jueces, ha añadido: «Tenías a todo el mundo sonriendo, y eso es muy difícil de lograr, así que sigue así». Ahora sólo hace falta esperar para ver si Anabel sigue estos consejos.