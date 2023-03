Ana Rosa Quintana se vuelca con las nuevas generaciones en su esperada (y radiante) reaparición

Si algo está claro, es que las redes sociales están a la orden del día. Las plataformas 2.0 se han convertido en la gran competencia de otros medios de comunicación como la televisión, razón por la que muchos expertos de esta última se han puesto manos a la obra para adaptarse a las nuevas tecnologías. Este es el caso de Ana Rosa Quintana, que habiendo triunfado ya frente a las cámaras con El Programa de Ana Rosa al ser la líder indiscutible en audiencia de las mañanas, ha aprovechado para brindar su apoyo a los influencers con una aparición muy especial.

Ataviada con un look al más puro estilo working, compuesto por un pantalón de pernera ancha fluido en color negro, una camisa blanca y un cinturón a tono, la maestra de ceremonias del espacio televisivo de las mañanas de Telecinco se ha convertido en la protagonista indiscutible del estreno de Influencers: sobrevivir a las redes, una serie documental que tiene como objetivo el de revelar a los espectadores toda la verdad que existe al otro lado de la pantalla.

Como no podía ser de otra manera, la periodista ha posado con la naturalidad que la caracteriza y con la mejor de las sonrisas en el photocall previo a la cita, demostrando así lucir una imagen de sí misma completamente renovada y estar alerta de todas y cada una de las tendencias con un color de pelo de lo más favorecedor. Este no es otro que el rubio oscuro, el cual ha desbancado por completo en los últimos meses al platino por el que la presentadora se había decantado en su vuelta al plató de televisión tras haber estado once meses ausente a consecuencia del cáncer de mama.

Sin embargo, poco o nada parece quedar ya de la enfermedad por la que Ana Rosa se vio obligada a dejar de lado su pasión por informar a los espectadores. Y es que, en sus últimas apariciones públicas, Quintana se ha mostrado muy recuperada y con una sonrisa de oreja a oreja, pudiendo además hablar con la prensa sobre cómo se siente en un intento por demostrar que tiene la energía recargada para afrontar su puesto de trabajo y todo lo que venga a nivel profesional, como este tipo de eventos esporádicos.

Cabe destacar que ella no ha sido la única que ha querido alentar a creadores de contenido como Marina Rivers, Samantha Hudson, Marta Lozano o Luc Loren; los cuales han dado luz a este documental que ya promete ser un éxito en líneas nacionales. También algunos rostros conocidos como el de Tania Llasera, Raquel Reitx, Claudia Martínez o Mar Lucas no han querido perderse una cita tan importante para su sector y que ha sido apoyada por figuras emblemáticas como la de Ana Rosa Quintana, haciendo así que esta esfera crezca y pueda superar sus propios límites.