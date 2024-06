Se ha cumplido una semana desde que saliera a la luz que Alejandra Rubio y Carlo Costanzia serán padres de su primer hijo tras cinco meses de relación. Una buena nueva que ha traído consigo una vorágine de reacciones, pero también de críticas. De esta manera, en los diferentes espacios televisivos especializados en corazón se ha comentado esta noticia que ha colocado en la primera plana mediática a la pareja.

En su primera reaparición en televisión tras conocerse que está en plena dulce espera, Alejandra Rubio no dudó en dar su opinión tras escuchar los comentarios que se han ido haciendo estos últimos días.

Alejandra Rubio en Madrid. (Foto: Gtres)

La hija de Terelu Campos calificó estos comentarios como una «vergüenza» y una «barbaridad». «Me da vergüenza de ellos. Gracias a Dios soy una persona que podré haber metido la pata en algún momento, porque soy muy joven y más trabajando aquí, pero siempre he intentado opinar desde el respeto. No soy una persona polémica, ni mucho menos dañina. Esto me parece una barbaridad», añadió.

Asimismo, la nieta de María Teresa Campos criticó a los colaboradores de espacios como; Vamos a ver, TardeAR o Fiesta, a quienes los acusó de ser «crueles». «Que me traten como si fuera, con perdón, gilipo… y de que no sé lo que es tener la responsabilidad de tener un hijo… Me da vergüenza por ellos porque gracias a Dios mi hijo no me verá nunca hacer comentarios así», añadió.

La reacción de Ana Rosa Quintana

Tras las polémicas declaraciones de Alejandra Rubio, Ana Rosa Quintana no dudó en opinar al respecto. «A Alejandra hay que recordarle que no trabaja en la NASA, que trabaja en televisión y que otros compañeros han dicho lo que ella ha dicho de otras personas. Y que esto es el show business. Ya está, relájate», expresó la presentadora.

Ana Rosa Quintana en el programa ‘TardeAR’. (Foto: Mediaset)

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia serán padres

Alejandra y Carlo se han mostrado de lo más ilusionados al conocer que se convertirá en padres primerizos cuando acabe este 2024. Será el próximo mes de diciembre cuando llegue al mundo el bebé. Tal y como reveló Alejandra la pasada semana a la revista ¡Hola! está de «tres meses y casi dos semanas. Todavía no sabemos si es niño o niña». Sobre cómo está llevando estos primeros meses de embarazo, la colaboradora de televisión aseguró que el principio no fue nada fácil.

Carlo Costanzia y Alejandra Rubio, en Ibiza. (Foto: Gtres)

Por otro lado, mientras el mundo se enteraba de que van a ser padres, Alejandra y Carlo se encontraban en Ibiza, disfrutando de unos días de desconexión. Se dejaron ver a borde de un yate blanco de grandes dimensiones, así como por algunos de los lugares más concurridos de la también conocida como isla blanca.