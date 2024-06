Ana Rosa Quintana acudió en la tarde de este miércoles, 19 de junio a los Beef Awards. Tras posar en el photocall habilitado enfundada en un elegante vestido negro efecto cut out, la comunicadora respondió, con la amabilidad que tanto la caracteriza, a las preguntas de los reporteros presentes.

Una de las cuestiones que se le planteó era la de si trabajaría con Victoria Federica, a lo que Ana Rosa respondió que la influencer «no habla mucho». «Nosotros no solo trabajamos con la imagen, sino que trabajamos con la palabra», comentó después Ana Rosa.

Ana Rosa Quintana. (Foto: Gtres)

Sin embargo, sí que confesó que al igual que otros rostros conocidos del panorama de la crónica social, sí que la entrevistaría. «Yo entrevistaría a Victoria Federica y a quien sea noticia», aseguró.

Desde octubre de 2021, la sobrina del Rey Felipe VI ocupa un lugar privilegiado en la esfera pública al margen de los lazos de sangre que la unen con la Casa Real española. En aquella fecha, la hija de la infanta Elena tomó la decisión de abrirse al público en general su cuenta de Instagram.

Victoria Federica en el podcast ‘A solas con…’. (Foto: YouTube)

De esta manera, comenzó su andadura en el universo 2.0, lo que la ha llevado a postularse como una de las creadoras de contenido del momento. Al margen de su constante presencia en la Red y los diferentes eventos a los que acude, Victoria Federica ya ha dado un paso más y ha concedido alguna que otra entrevista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @vicmabor

Sin ir más lejos, a principios del mes de mayo se convirtió en una de las invitadas estrella al podcast de Vicky Martín Berrocal, A solas con…, espacio en el que se sincero acerca de algunos de los aspectos más personales de su vida.

Vic, como se hace llamar en las redes sociales, confesó que es una persona muy cariñosa a la que le encantan los abrazos, porque le dan paz. Asimismo, reconoció que es una persona tímida y que no se comporta igual con todo el mundo. «Yo contigo no soy como sería con otra gente, porque nos conocemos y tenemos confianza y soy yo de verdad», le dijo la hija de la infanta a la diseñadora.



Por otro lado, contó el verdadero motivo por el que quiso exponerse más. «Estaban sacando cosas mías, bueno y siguen, y dije, igual si me abro las redes, enseño lo que quiero enseñar de mí y lo mismo ya no me dan tanta caña. Más o menos yo quise coger el control de la situación, se iba de madre, decían cosas que me afectaban», explicó. Desde entonces, su imagen es cada vez más presente en el papel couché, teniendo en cuenta también que será una de las concursantes estrellas de El Desafío, espacio con el que hará su gran debut en televisión.