Enrique Solís rompe su silencio tras su ruptura con Vicky Martín Berrocal

Fue el pasado miércoles, día 22 de mayo, cuando la crónica social de nuestro país se hizo eco de la ruptura entre Enrique Solís y Vicky Martín Berrocal después de cuatro meses de relación. «Ha sido para ella un Rocío muy accidentado. Fallece su amiga Ricarda y su hija tuvo un pequeño accidente que quedó en una anécdota. Lo que a mí me cuentan y me aseguran es que Vicky ha roto definitivamente con el que era su pareja Enrique Solís», desveló María Patiño. No obstante, no ha sido hasta hoy cuando uno de los dos protagonistas ha roto su silencio con respecto a esta noticia.

Aunque por la exposición mediática de ella se esperaba que fuera Vicky Martín Berrocal la primera en pronunciarse sobre la ruptura, las primeras palabras se han dado por parte de Solís. El empresario de estirpe aristócrata ha roto su silencio a través de su perfil en Instagram, donde reúne a más de 20 mil seguidores. Enrique ha compartido una enigmática frase que pertenece a la letra de Pausa, la canción del grupo de música Izal, que ha acompañado con un carrusel que comienza con un posado en solitario y prosigue con un vídeo de un paisaje natural y una siguiente instantánea que, por sus características, habría sido tomada en el mismo escenario. «Yo sólo pido calma y tú haces espuma el agua del mar», ha escrito.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Enrique Solis (@imaginaciones)

Aunque con el post, Enrique Solís no ha confirmado explícitamente la ruptura ni ha dejado claro que el pie de la imagen sea una directa en sí misma para Vicky Martín Berrocal, llama la atención que la colaboradora de TardeAR haya sido una de las primeras en reaccionar a la publicación con un ‘me gusta’. Del mismo modo, también lo han hecho otros rostros conocidos como Juncal Rivero o la influencer María Fernández Rubíes, íntima amiga de María Pombo.

Vicky Martín Berrocal y Enrique Solís se conocen desde hace muchos años, según contó él a la prensa. No obstante, no fue hasta el pasado mes de febrero cuando ambos comenzaron un breve pero intenso romance. De hecho, fueron unas imágenes de ambos de la pareja paseando juntos por las calles de Madrid, las que confirmaron su noviazgo a ojos de la crónica social.

Vicky Martín Berrocal y Enrique Solís, en Madrid. (Foto: Gtres)

¿Por qué han roto Enrique Solís y Vicky Martín Berrocal?

Cabe remontarse al pasado mes de abril, coincidiendo con la celebración de la Feria de Sevilla, para hallar el punto de inflexión de la ruptura entre Enrique Solís y Vicky Martín Berrocal. El hijo de Carmen Tello llegó al Real antes que la diseñadora. En concreto, Solís llegó el domingo de Feria y se dio cita, como otros tantos asistentes VIP, en una de las casetas más exclusivas, junto a Hugo Arévalo. Ya allí, el empresario se habría dejado ver en actitud muy cariñosa primero con una conocida influencer sevillana y, más tarde, con una mujer rubia, según ha informado Vanitatis.

«Un conocido amigo de la ex mujer del Cordobés también se lo llevó a un aparte para decirle que lo que estaba haciendo no estaba bien, que Vicky llegaba al día siguiente y que no iban a tener más remedio que decírselo», señala la publicación.