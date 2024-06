Las líneas rojas de Sonsoles Ónega que Ana Rosa Quintana nunca sobrepasaría

Si algo caracteriza a Ana Rosa Quintana es su profesionalidad y naturalidad cuando se coloca frente a una cámara. Durante la tarde de este jueves, 6 de junio, la presentadora vivió en directo en TardeAR un momento de lo más incómodo con un reportero del programa Y ahora Sonsoles. Motivo por el que no dudó en pronunciarse.

El espacio que presenta se desplazó hasta Sax (Alicante) para conocer en primera persona la historia de unas trabajadoras de una gestoría que acusan a su jefe de grabarlas cuando van al baño de la oficina en la que trabajan. Mientras Carolina Barceló, reportera de Telecinco inició la entrevista, en el plano general aparecía la presencia de Pablo Muñiz, reportero de Antena 3, dado que también iba a hablar con las víctimas.

Ana Rosa Quinana, en ‘TardeAr’. (Foto: Telecinco)

Escena que Ana Rosa Quintana no dudó en comentar, muy indignada. «Discúlpame un momento, hay un compañero que es de otra cadena. Le ruego que se salga del plano porque esto no lo he visto en mi vida. Oye, si se quiere hacer famoso… Hay determinadas actitudes que nunca he visto en todos los años de carrera que llevo. No todo vale, no todo vale compañeros», afirmó la presentadora, visiblemente molesta.

Ana Rosa Quintana en un evento. (Foto: Gtres)

Esta no es la primera línea roja que ha hecho que el espacio de Sonsoles Ónega acapare titulares en la prensa especializada. Ya la abrupta salida de Ónega de la productora de Ana Rosa generó una vorágine de reacciones.

En 2022, Sonsoles fichó por Atresmedia TV. «La periodista, comunicadora y escritora se incorpora al amplio y prestigioso equipo de profesionales que integran la División de Televisión del Grupo Atresmedia (…) Sonsoles prepara ya un nuevo proyecto para Atresmedia TV, que verá la luz en Antena 3 la próxima temporada». Este fue el comunicado con el que se anunció que Ónega pasaba a formar parte de su plantilla de presentadores.

Un movimiento que supuso un shock al grupo audiovisual de la cadena de Fuencarral. Tal y como recogieron distintos medios, esta decisión provocó un enorme malestar en Mediaset y en Unicorn Content, la productora encargada del funcionamiento diario de Ya es mediodía, programa en el que Sonsoles Ónega ejercía de presentadora desde hacía varios años.

Precisamente, sobre la salida de Sonsoles Ónega se llegó a pronunciar la propia Ana Rosa. «Yo ya estaba en casa cuando todo esto ocurrió», dijo en una rueda de prensa. Y es que, cuando esto sucedió ella se encontraba todavía recuperándose del cáncer de mama. «Espero que le vaya muy bien», añadió sin querer entrar en más detalles. Por otro lado, la lucha de audiencias entre Y ahora Sonsoles y TardeAR supone una rivalidad entre ambos espacios par liderar la franja horaria de la tarde.

Ana Rosa Quintana sobre su retirada

Por otro lado, recientemente Ana Rosa Quintana cambió el rol de presentadora y entrevistada con Marina Rivers, ya que Quintana se convirtió en una de las invitadas al podcast de la influencer, que lleva cómo título ¿Te la sabes?

El punto más destacado de la conversación tuvo relación con la retirada de la televisión de la comunicadora. Algo que ya se le pasó por la cabeza hace un par de años. Sin embargo, Mediaset le hizo cambiar de parecer cuando recibió el proyecto para ponerse al frente de las tardes tras la salida de la parrilla televisiva de Sálvame.

«Ahora ya estoy un poco fuera, no pensaba empezar un nuevo proyecto. Ha sido por todos los cambios de Mediaset y porque estuvieron muy pesados en ponerme las tardes, si hubiera seguido en las mañanas hubiera aguantado uno o dos años más, y ya», afirmó.

Ana Rosa Quintana posando ante los medios de comunicación. (Foto: Gtres)

Pese a que, por ahora, no se ha planteado dejar la también conocida como caja mágica, es consciente de que ese día llegará, aunque no será nada fácil enfrentarse en ese escenario después de toda una vida dedicada a la comunicación. «Ahora con las tardes tengo una responsabilidad de equipo y no puedo dejarles en la estacada, pero llegará un día en el que se den las circunstancias para que me retire. Aguantaré lo que la gente quiera y lo que yo considere que es el momento de marchar. Creo que es muy difícil irse, pero hay que saber hacerlo», añadió.

Al margen de su retirada, Ana Rosa también quiso destacar durante la entrevista cómo se enfrenta las críticas. «Tengo mis haters profesionales y estoy orgullosa porque me siguen y son importantes en mi vida porque se molestan mucho en seguirme. Todo el mundo tiene derecho a equivocarse y el que está mirando, sin hacer nada, ese no se equivoca, está en su casa tranquilo y no se arriesga», comentó.