Corren nuevos tiempos para Ana Obregón. Su profunda tristeza por el fallecimiento de Aless Lequio va a convivir con ella hasta el último de sus días, pero progresivamente empieza a ver la luz al final del túnel. Desde hace meses que se atreve a aceptar las ofertas de trabajo, que por el momento no le han faltado, pero ha sido ella quien ha gestionado si se sentía preparada o no, quien decidía si era el momento correcto. Galas de Nochevieja, actos promocionales con algunas marcas y demás compromisos han sido el preludio a uno de los grandes proyectos que la actriz está cerca de estrenar.

Ana Obregón ha expresado públicamente su felicidad por decir adiós al duelo en el que vive sumida desde que el trágico 13 de mayo de 2020 perdiera al ‘amor’ de su vida, su único hijo. Y lo ha hecho por un buen motivo, volver a la gran pantalla. «He roto mi luto para este personaje de tu película, querido Paco Arango», ha expresado ella en sus redes sociales.

La ex de Alessandro Lequio ha compartido algunas imágenes del rodaje, en las que se la ve vestida con colores muy vivos, algo que es una novedad: «Reconozco que me veo extraña vestida de colores después de dos años, pero lo he hecho de corazón por ti y por tu maravillosa película solidaria», apunta. Los atuendos elegidos han sido un vestido de Tot-Hom y un conjunto rojo Elisabetta Franchi, complementados por unas gafas de sol y unas maletas de Louis Vuitton. En todas ellas se la veía sonriente y con muchas ganas de disfrutar de este nuevo trabajo.

Ver a Ana Obregón con una actitud tan positiva y superando etapas es motivo de alegría para quienes la quieren. Han sido varios los rostros conocidos que han querido mostrar su felicidad al enterarse de que va a volver a grabar una película. Para Fiona Ferrer estaba “divina”, mientras que Silvia Marsó le ha deseado “ánimo con todo, cariño”. Además, Ana ha compartido una imagen junto a su compañera de reparto, Macarena Gómez, para destacar el fin benéfico de este film: «Qué honor estar en esta maravillosa película #miotrojon, dirigida por mi querido @pacoarango_aladina y la genial @macarenagomezofficial. Pero el honor es máximo sabiendo que es una película 100 × 100 solidaria para los niños con cá[email protected] 🙏🏽», ha escrito. Se trata del cuarto largometraje de Arango, quien ha contado con rostros muy conocidos del panorama cinematográfico español como Carmen Maura y Fernando Albizu como protagonistas, así como Olivia Molina, Rossy de Palma y Carlos Santos.

Ana Obregon ha encontrado en la ocupación profesional el bálsamo a su sufrimiento: «El trabajo me ayuda. El dolor es igual de intenso, pero, en vez de estar veinticuatro horas al día sufriendo de dolor de alma y de corazón, cuando trabajo son menos horas», reconocía en las páginas de la revista Hola, su cabecera de confianza y para quien volvió a reeditar el tradicional posado veraniego tres años después. Un reportaje diferente a todos los anteriores ya que todos los beneficios han ido a parar a la Fundación Aless Lequio para la investigación contra el cáncer.