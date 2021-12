Ana Obregón vuelve a revalidar su papel como encargada de dar paso al año nuevo en Televisión Española. Por segundo año consecutivo, la actriz dará las tradicionales Campanadas en la Puerta del Sol en compañía de Anne Igartiburu. Y recién entrado el mes de diciembre y con el objetivo de que todo salga perfecto, la presentadora se ha sumergido plenamente en todos los preparativos que conlleva una cita tan especial para todos los españoles.

Tanto en sus apariciones públicas como por la calle, Obregón se gana el apoyo de todo el que se cruza con ella. Tanto es así, que en la última ocasión la modelo fue cazada por las cámaras de Gtres mientras se disponía a abandonar las inmediaciones de un conocidísimo hotel de la capital donde año tras año el equipo de Televisión Española ensaya en vísperas navideñas. Un momento en el que todos los presentes aprovecharon para mandar innumerables muestras de cariño a la intérprete de Ana y los 7, mientras ella intenta recuperar día a día la ilusión y las ganas tras la muerte de su hijo: “Estamos haciendo la promo de Telepasión y de todo”, explicaba a la vez que esbozaba una ligera sonrisa. Mientras los reporteros le mostraban su alegría al verla más feliz, Ana apenas podía gesticular palabra y concluyó: “Poco a poco”, mientras lanzaba un beso.

Hace tan solo unos días, la actriz compartía una serie de publicaciones en Instagram en las que dejaba entrever que el rodaje del programa de Nochebuena de su cadena iba viento en popa. Tanto es así, que ataviada con un traje muy parecido al propio de un piloto de avión, y en compañía de Boris Izaguirre y otros miembros del elenco de Televisión Española, Ana hizo públicos algunos de los pasos con los que darán el pistoletazo de salida a la gala del 24 de diciembre por la noche: “Este VUELO 2021 despegará en Nochebuena hacia vuestros hogares y estoy segura que llegará hasta mis dos estrellas”, escribía, refiriéndose tanto a su hijo Alessandro como a su madre.

Esta es la primera vez que la presentadora comparte con sus más de 800 mil seguidores de Instagram unas pequeñas pinceladas de lo que será el esperadísimo programa Telepasión. Con un corto de lo más navideño y rodeada de papelitos de colores, Obregón se convertía en protagonista del spot de Navidad de Televisión Española: “Esta Navidad estaremos todos los que trabajos en @rtve con [email protected] Porque es la tradición. En mi caso vivo las luces y las sombras. Estaré con vosotros la Nochebuena y el 31 en las Campanadas y eso me emociona mucho, pero en realidad no podré celebrar la Navidad, aún no tengo fuerzas. Soñaré con una Navidad blanca, como era antes”, confesaba, admitiendo que aunque el ámbito laboral está cargado de proyectos ilusionantes, se le hace imposible no recordar a su querido Alessandro en una fecha tan especial. No hay duda de que la pérdida de su hijo marcó un antes y un después en su vida y aún no se ha recompuesto de ese durísimo varapalo.