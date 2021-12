Ya está aquí una de las épocas del año más especiales: la Navidad. Y eso se traduce en que nuestra agenda estará repleta de planes con amigos y familiares. Es cuando llegan los quebraderos de cabeza, ya que queremos dar siempre con el look perfecto para este tipo de ocasiones. Y no solo eso, sino el peinado que luciremos. Es por eso que nos hemos puesto en contacto con Cochi Alexander, experto en peluquería para que nos aconseje sobre las tendencias del momento. Alexander aterrizó en nuestro país hace cinco años motivado por perseguir sus sueños, y vaya si lo ha hecho porque se ha convertido en uno de los peluqueros estrella de las celebrities. VIP de la talla de Ágatha Ruiz de la Prada, Cosi Ramírez e Ivonne Reyes, entre otros no han dudado en ponerse en sus manos. Y si tú también quieres convertirte en una auténtica diva tan solo tienes que acudir a su local, situado en la calle Velázquez 115, en Madrid.

Cochi Alexander lo tiene claro y apuesta por una melena larga con textura y mucho movimiento, pero también se decanta por otra de las tendencias que han venido para quedarse: el corte bob long. «Hago mucho este tipo de melenas, rectas a la altura de los hombros que las peino tanto lisas como con ondas», ha asegurado el experto.

Además, Alexander nos ha dado las claves para que estas fiestas nos convirtamos en unas verdaderas estrellas de Hollywood. «Para estas fechas suelo hacer muchas ondas o los medios recogidos, pero también melenas sueltas con muchas ondas, ya que es la tendencia que arrasa en las redes sociales», nos cuenta. Es decir, esta temporada lo que que se lleva son las «melenas muy cortas o muy largas».

Por otro lado, el experto ha contado a este digital que si hay algo que no pasa de moda en cuanto al color es la técnica balayage. «Lo que está marcando tendencia es lucir el mechón blanco, más claro delante, para que así caiga por el rostro. De esta manera, se verá un rostro mucho más luminoso. Es una técnica que no se va a dejar de llevar porque favorece mucho. Ahora, además se le agrega el conturing que es esta mecha que va cerca de la cara y da un toque mucho más especial al color «, aclara Cochi.

En muchas ocasiones, no sabemos qué tipo de peinado hacernos en casa bien por falta de tiempo o porque no haya cita en nuestra peluquería, pero todos esos problemas se han terminado gracias a Cochi, que nos ha revelado dos trucos para poder peinarnos en tan solo unos sencillos pasos. Uno de ellos consiste en «sacar la humedad del cabello y agarrar dos roscas a ambos lados como la princesa Leia de La guerra de las galaxias y colocar una goma. Dormir y al día siguiente deshacer. De esta manera, quedarán unas ondas fabulosas y naturales», nos explica el experto. El otro truco es «hacer una trenza de raíz o básica sin apretarla y al día siguiente deshacerla. Quedará de maravilla», confiesa Cochi.

Aquellas que tengan el cabello corto, están de suerte porque Alexander nos ha revelado cuál es el peinado con el que arrasarás estas navidades. Nos remontamos a la técnica del pelo mojado, que lo podemos lucir con toda la melena hacia atrás o con la raya a un lado. En cuanto a quienes tengan una melena larga, la onda rota y natural será su peinado estrella para estas fiestas.