Ana María Aldón saca las garras por Gloria Camila: «Es una leona»

Ana María Aldón ha tenido este sábado la oportunidad de ver un vídeo repaso de la vida de Gloria Camila en Viva la Vida. La hija de José Ortega Cano se encuentra en primera plana mediática tras salir a la luz que ha interpuesto medidas legales para frenar que ciertos documentos privados de Rocío Jurado vean la luz en la segunda entrega de la docu-serie de Rocío Carrasco, En el nombre de Rocío. El formato presentado por Emma García ha mostrado una serie de imágenes que han reflejado la adolescencia de la actriz y la diseñadora no ha podido evitar emocionarse, aunque también ha sacado las garras por la hija de su marido.

La exconcursante de Supervivientes ha pasado un rato un tanto agridulce, pues también ha tenido que recordar aquel momento en el que el torero salía del hospital tras su grave accidente años atrás. Aldón ha reconocido que fue un momento muy duro para toda la familia. En el clip donde Gloria Camila ha sido la protagonista, también ha salido una secuencia en la que se ve a la tía de Rocío Flores enzarzarse en una pelea callejera, dejando constancia de la rebelde adolescencia que había tenido. Sin embargo, Ana María ha empatizado con la joven. «Ella es una leona defendiendo a los suyos. Especialmente a su padre y a sus hermanos. Se come al que está delante», ha indicado Ana.

Tanto Gloria Camila como José Fernando han tenido una vida un tanto difícil, pues cuando tan solo eran unos niños tuvieron que despedirse de su madre, Rocío Jurado, quien fallecía el 1 de junio de 2006 a consecuencia del cáncer que padecía. “Su tía Gloria estuvo pendiente de esos niños. Mi marido no estuvo solo, su cuñada estaba muy pendiente”, ha contado.

«Cuando llegué le costó un poco aceptarme. No es que me hiciera la vida imposible, pero sí que le costó entender que ahora también estaba yo allí. A ella que era la princesa de la casa», ha explicado Aldón sobre el momento en el que llegó a la familia. Ana María y José Ortega Cano iniciaron su historia de amor en 2012 y, aunque parecía un romance fugaz demostraron que estaban hechos el uno para el otro. La colaboradora ha insistido en que da las gracias porque su hijo no viviera la etapa más complicada de su padre, cuando estuvo en la cárcel por el accidente que costó la vida de Carlos Parra. Fue el 23 de abril de 2014 cuando el viudo de Rocío Jurado ingresó en la prisión de Zuera, Zaragoza. El de junio de 2015, el maestro comenzaba de nuevo su vida junto a su mujer y sus hijos.

Ahora, queda esperar para ver cómo transcurren los hechos sobre la segunda parte de la mini-serie de Rocío Carrasco, y ver de qué manera afecta a José Ortega Cano el testimonio de la hija de La más grande.