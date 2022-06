El nombre de Ana María Aldón está sonando con mucha fuerza las últimas semanas. La televisiva protagonizó hace tan solo unos días una portada en una conocida revista, una polémica entrevista que, como ya es costumbre, no sentó nada bien a la hija de su marido, Gloria Camila. Ahora, aterrizada de nuevo en Madrid tras El Rocío, Aldón se ha sentado en Viva la vida para comentar cuál ha sido la impresión de Ortega Cano a sus palabras. “No ha habido consecuencias ninguna”, ha asegurado, confesando además que el torero lo único que opinó fue lo guapa que salía. Respecto a la colaboradora de Telecinco, que coloquialmente podría denominarse su hijastra, la televisiva ha sentenciado que aún no han hablado del enfrentamiento que protagonizaron hace unos días, ni si quiera se han llegado a ver.

Y es que, la entrevista y las declaraciones que esta ha reflejado en el magazine han traído mucha cola. Tanto que la diseñadora se conectó desde El Rocío con el programa para hablar de ellas, una conexión que, lejos de lo esperado, decepcionó a alguno de sus compañeros. Al parecer, la protagonista no tenía buena cobertura y, con el ruido de la festividad, no pudo escuchar correctamente a los colaboradores, algo que estos vieron y sentenciaron como una “tomadura de pelo”. Jose Antonio Avilés, Pilar Vidal o Isabel Rábago fueron algunos de los más críticos con ella, al considerar que estaba haciendo lo posible por no responder ciertas preguntas. Tras esto, hoy se ha reencontrado con ellos cara a cara.

Todo ha comenzado cuando la diseñadora ha hecho una declaración sobre Gloria Camila que no ha cuadrado con la versión ofrecida en la revista: “Ella se mantiene al margen de mi relación con su padre, yo nunca he hablado mal de ella al igual que ella nunca ha hablado mal de mí”. En ese momento, Rábago, muy molesta con sus palabras, le ha recordado que esas no fueron las palabras de la entrevista, aclarando que dijo: “Yo jamás permitiría que mi hija hablara mal de mi marido”. Tras esto, Avilés ha informado que tiene una teoría: “Aquí hay una serie de necesidades, problemas que no quieren verbalizar, que hay que sufragarlos y para sufragar esos gastos habéis entrado en una guerra familiar”. No obstante, Terelu Campos, presente en plató, ha querido sacar la cara por su amiga, aconsejándole que tenía que ser consecuente con sus declaraciones: “Hay que asumir el peligro de una entrevista cuando uno está calentito”.

La economía familiar

Tras la acusación de Avilés, la diseñadora se ha visto obligada a aclarar cómo gestiona su dinero y cómo afecta la economía a su familia: «No hay una economía familiar porque nunca la ha habido”. Además, ha querido recordar que su dinero y el de su marido son completamente independientes: “La de él es la de él, y la mía es la mía». De esta forma, además de desmarcarse -económicamente hablando- de Ortega Cano, Ana María ha exigido que se la valore por quién es, recalcando que no es ninguna aprovechada y que no necesita el dinero del torero para vivir.