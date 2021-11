Ana Fernandez cuenta la verdad sobre su metedura de pata más viral

La actriz Ana Fernández fue una de las primeras invitadas en desfilar por la alfombra roja que se extendió en Mallorca el pasado fin de semana. Eran los premios de los 40 Principales y su look era tan sofisticado como acorde para el momento. Un vestidazo transparente cubierto de pedrería estratégicamente colocada al que solo se le pudo sacar una pega: se había olvidado de quitar la etiqueta. El descuido ha sido protagonista de titulares durante todo el fin de semana, pero este lunes la protagonista de Las Chicas del Cable ha descubierto el secreto de este supuesto error que en realidad no lo fue. A través de su Instagram, Ana ha revelado la verdad.

https://www.instagram.com/p/CWS8kxWNTL1/

“Por fin se resuelve el misterio. Este año he asistido a la Gala de LOS40 Music Awards de la mano de @wallapop!! Ha sido un placer vestir este maravilloso look Wallapop con el que me gustaría iniciar una conversación sobre el precio que realmente tienen las cosas. La etiqueta que formaba parte de este look escondía un mensaje muy importante: solo con el hecho de darle una segunda vida a este vestido, hemos ahorrado 1.702 litros de agua, 15 kg de dióxido de carbono en el aire y además, hemos contribuido a que haya menos contaminación de microplásticos en los mares. Es lo que hubiera supuesto hacer un vestido nuevo”.

En una entrevista exclusiva concedida a la revista ELLE para hablar de la importancia de su gesto, la novia del vocalista de Marlon ha entrado en detalles sobre su gesto, revelando además la importancia del escenario elegido para llevarlo a cabo. “Para mí ha sido una experiencia única. Creo que es una acción muy especial, porque tiene un mensaje detrás al que me parece súper importante darle visibilidad. Necesitamos apostar por formas de consumir más conscientes y humanas por el bien de nuestro planeta. Estoy muy agradecida de que hayan decidido contar conmigo para ello. Además, me parece súper especial el escenario que hemos escogido para esta acción, ya que este año Los40 ha decidido llevar la Gala hasta Las Islas Baleares para dar voz a la lucha contra el cambio climático y, concretamente, a la conservación de mares y océanos. Creo que no había ocasión mejor”.

La íntima amiga de Andrea Molina ha aprovechado además para mandar un mensaje a toda esa gente que todavía no se atreve a lucir prendas de segunda mano, recomendado que “sin duda lo pruebe porque no se va a arrepentir. Verdaderamente puedes encontrar lo que estás buscando o piezas únicas y encima a mejor precio. Comprar ropa de segunda mano no está reñido con ir a la moda y además es más sostenible y beneficioso para el planeta”. Además, Ana recuerda que estrenar algo no significa usar algo nuevo, sino lucirlo por primera vez.