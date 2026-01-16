El "amigo especial" de la infanta Cristina: un empresario con intereses en España y Abu Dabi

La infanta Cristina está travesando un momento personal muy agradable. Después de solucionar su situación con Iñaki Urdangarin, el padre de sus hijos, ha logrado alejarse de los conflictos y por fin puede llevar una vida tranquila. Por suerte, puede compartir esta etapa con sus familiares y amigos cercanos, aunque hay uno que ha despertado el interés de la crónica social. La hermana del Rey Felipe, según fuentes solventes, ha entablado una amistad especial con un empresario inglés cuyos negocios tienen influencia en Ginebra, Barcelona y Abu Dabi.

Teniendo en cuenta lo reservada que es la infanta, a nadie le extraña que no haya imágenes de su amigo, pero la periodista Silvia Taulés, experta en Casa Real, garantiza que es una relación «imprescindible» en su nueva vida. Después de atravesar una temporada complicada, ha recuperado la sonrisa y está dispuesta a disfrutar de las sorpresas que le tiene deparado el destino. En este punto, hay que recalcar que no está confirmado que exista una historia de amor entre doña Cristina y el mencionado empresario, únicamente se habla de un buen amigo con una vinculación estrecha.

La infanta Cristina en un evento deportivo. (Foto: Gtres)

El protagonista indirecto de esta noticia es un hombre de negocios con raíces árabes que ha cerrado grandes operaciones, prueba de ello es que sus estrategia ha surtido efecto en varios países y ciudades importantes. Por ejemplo, tiene relación con un emblemático edificio situado en la avenida Diagonal de Barcelona, una capital importante para la infanta porque es allí donde vive su hijo Pablo. Es más, los desplazamientos de doña Cristina a la Ciudad Condal son frecuentes porque está muy unido al joven jugador de balonmano.

Encuentros en Ginebra

Cuando estaba en uno de los momentos más mediáticos de su trayectoria, la infanta Cristina se instaló en Ginebra porque allí disfruta de más privacidad. Vive en una zona acomodada y rodeada de seguridad, así que los paparazzi no pueden hacer su trabajo de una forma sencilla. Esto explicaría por qué ha elegido Suiza para disfrutar de su amistad con el empresario inglés. La escritora Sivia Taulés, autora de esta exclusiva, explica en Vanitatis que la infanta ha tenido varios encuentros con su nuevo compañero de vida en Ginebra. Eso sí, no hay fotos porque han sabido esquivar a los reporteros.

La infanta Cristina con su hijo Pablo. (Foto: Gtres)

La infanta es discreta, pero no está escondiendo nada ni ocultando a su amigo. Es más, hace poco coincidió con sus hijos durante un partido de balonmano de Pablo Urdangarin y les comentó abiertamente que había quedado con él. Le mencionó sin problema y ellos no pusieron ningún impedimento, respetaron que su madre tiene derecho a organizar su agenda como considere oportuno.

La hermana del Rey es inteligente y sabe que, debido a conexión con la Casa Real, hay mucha gente pendiente de ella. Esto explica por qué evita quedar con su amigo en Barcelona, aunque ambos estén en la misma ciudad. Prefiere hacerlo en otro sitio, como por ejemplo Ginebra, donde hay menos prensa y donde puede sentirse más cómoda. Por otro lado, él no busca ser famoso, al contrario, de ahí que el medio que hemos nombrado con anterioridad garantice que «no se darán detalles» de su identidad.