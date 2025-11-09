Álvaro, el marido de Lucía Pombo, sorprende a sus seguidores tras hacerse un injerto capilar

Álvaro López Huerta ha dado un paso al frente. El joven empresario, casado desde 2022 con Lucía Pombo, ha decidido tomar una determinación para atajar uno de los complejos que le acechaba desde hace un tiempo. Se ha sometido a una operación estética para realizarse un injerto capilar con el fin de repoblar la zona frontal de la cabeza, en la que tenía prominentes entradas. Tal y como ha contado el influencer en redes sociales, todo ha salido bien, pero lo cierto es que estos días ha sufrido unas pequeñas molestias por la noche que han alterado, en gran medida, su descanso. «He pasado una noche curiosamente asquerosa, con dolores», ha confesado a sus más de 305.000 seguidores de Instagram. «Estos dos días he tenido miedo, cosa, grima y nada… eso os cuento», ha verbalizado.

De la misma manera, a través de una historia temporal, ha continuado dando detalles de lo que le ha ocurrido. «Se me ha quedado pegada la almohadilla que tenía en la nuca… en fin, un poco desastre», ha admitido con el humor que le caracteriza. Seguidamente, ha finalizado sus declaraciones enviando un mensaje tranquilizador a los fans: «Me encuentro bien y puedo hacer vida relativamente normal», ha señalado. Con lo de «relativamente» se refiere a que debe estar resguardado de los rayos solares para la correcta cicatrización. Una indicación médica que ha hecho que el creador de contenido haya tenido que salir a dar un paseo con un gran paraguas cuando no había ni una nube en el cielo, un objeto que le ha hecho la función de sombrilla.

Álvaro López Huerta paseando con sombrilla tras el injerto. (Foto: Instagram)

El injerto capilar se trata de una intervención estética que ya se han realizado numerosos rostros conocidos y algunos, al igual que ha hecho López Huertas, también han compartido su experiencia con los internautas. El último en hacer pública su decisión fue Kiko Jiménez, pero antes que ellos también lo hicieron el presentador Joaquín Prat, que pasó de tener «entradas y coronilla» a «pelazo», según sus palabras; o el tertuliano Víctor Sandoval, que mostró los resultados en el extinto formato televisivo de éxito Sálvame, entre otros muchos.

Álvaro López Huerta cocinando. (Foto: Instagram)

Los primeros días de Álvaro tras el injerto

Después de salir de quirófano, Álvaro se ha ido acompañado de varios miembros de su familia al pueblo para disfrutar de un fin de semana alejados del bullicio del centro de la capital de España. Aprovechando la festividad de La Virgen de la Almudena, patrona de Madrid, tanto María Pombo y Pablo Castellano junto sus hijos Martín y Vega como Vituco y Sito, los progenitores de las hermanas Pombo se han trasladado al municipio segoviano donde poseen propiedades, algo muy recurrente que hacen cuando disponen de tiempo de ocio. Ejerciendo de perfecto anfitrión, el marido de la mayor de las Pombo no ha tardado en ponerse frente a los fogones en su casa para preparar una gran fabada con su compango y, cómo no, ha seleccionado un exquisito vino tinto como excelente maridaje a ese manjar.

Lucía Pombo y Víctor Pombo en el descapotable. (Foto: Instagram)

Durante los días allí, los pequeños Martín y Vega han disfrutado de la tranquilidad del enclave de Castilla y León, han jugado en el parque y han estado rodeados de naturaleza, jugando con tractores y remolques. También han tenido tiempo de ir al templo a oír misa, uno de los planes preferidos de Lucía cuando se traslada al lugar referido arropada por su núcleo duro, que tampoco no ha dudado en acompañar a «papín» a dar vueltas en su descapotable bajo el frío helador de la meseta.