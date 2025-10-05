Las fotos de Kiko Jiménez tras hacerse un injerto capilar que están revolucionando a sus fans

Kiko Jiménez acaba de emprender una nueva etapa en su vida. El influencer ha cortado por lo sano y ha puesto fin a los complejos que le venían afectando anímicamente desde hace ya un tiempo. Tal y como él mismo ha anunciado en sus redes sociales a los más de medio millón de usuarios que conforman su comunidad 2.0, se ha sometido a una intervención quirúrgica mediante la cual se ha hecho un injerto capilar.

En las imágenes que ha mostrado el televisivo a través de las historias temporales, se puede ver a la perfección las zonas en las que apenas contaba con pelo. Algo que llevaba meses tratando de disimular. «Como tenía el pelo largo y rizado, no se apreciaba», ha desvelado. «Tengo clareos importantes», ha confesado.

Kiko Jiménez en plena recuperación tras su injerto capilar. (Foto: Redes sociales)

«Aparentemente tenía buena mata de pelo», pero nada más lejos de la realidad, ha sido gracias a su peinado por lo que no nos hemos percatado de este detalle en sus apariciones públicas. «Después de años arrastrando problemas personales y varias participaciones en Supervivientes, he sufrido un estrés que por desgracia ha pasado factura a mi pelazo», ha analizado, recopilando algunos de los motivos que han podido ser los desencadenantes principales de esta situación. De la misma manera, también ha encontrado una causa principal en el paso del tiempo: «Ya tengo 33 tacos», ha escrito. Por todo esto y para acabar de lleno con ello, ha decidido ponerse en manos de profesionales.

Las calvas que Kiko Jiménez ha mostrado en Intagram. (Fotos: Redes sociales)

La recuperación de Kiko tras la intervención

Tras someterse a la operación por la cual le han injertado pelo a pelo en cada folículo de la parte central y delantera de la cabeza, Kiko ha permanecido en el centro sanitario hasta que culminó su recuperación. Tal y como nos tienen acostumbrados tanto él como su pareja, Sofía Suescun, Kiko ha narrado su día a día mediante su cuenta de Instagram. «Después de la primera noche me preguntaba una cosa, ¿por qué no lo hice antes?», ha reflexionado el ex tronista de Mujeres y hombres y viceversa. Una vez que los facultativos han considerado que Kiko podía continuar con su convalecencia en la tranquilidad de su domicilio, le dieron el alta y pudo regresar a la lujosa villa que comparte con su novia.

La comida que Sofía Suescun le ha preparado a Kiko Jiménez. (Foto: Redes sociales)

Allí, ha sido ella la encargada de efectuarle los cuidados necesarios e incluso le ha agasajado con platos caseros que han conquistado el paladar del jienense. «Pues por aquí saben cocinar y muy bien. Cómo me cuida mi enfermera», ha deslizado el de Linares sobre una imagen en la que se pueden ver tres platos en los que hay uno de espárragos aliñados para compartir y dos repletos de albóndigas en salsa de tomate con tostadas de pan, aparentemente integral. Una dieta que está en perfecta sintonía con lo declarado por la ganadora de Supervivientes y Gran Hermano, que hace escasos días confesó que su secreto para comer saludable era consumir «alimentos reales, frescos y nutritivos y platos llenos de color».