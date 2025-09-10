La nueva cara de Jorge Javier Vázquez no ha tardado en viralizarse en redes sociales causando una oleada de memes sobre su nuevo físico. Desde que reapareciera en Supervivientes: All Stars -y posteriormente en el programa que presenta por las tardes en Telecinco-, el universo 2.0 ha ridiculizado nueva imagen con bromas y comparaciones con otros famosos.

¿Stella Reynolds o víctima de un ataque de avispa?

Hace unos días, Jorge Javier reapareció en televisión con un rostro radicalmente distinto al que tenía acostumbrado a la audiencia. El de Badalona, aprovechando sus vacaciones de verano, para someterse a un full face, es decir, retoques en varias zonas faciales. En su reaparición ante las cámaras, que fue en el primer programa de la segunda edición de Supervivientes: All Stars, el catalán se escondió bajo unas gafas de sol para tapar parte de su rostro. «Hola a todos, soy Jorge Javier, aunque no lo parezca», dijo.

Sin embargo, su regreso a El diario de Jorge ha mostrado el resultado de su paso por quirófano, aunque ha asegurado que, afortunadamente, no es el resultado final: «Segunda temporada. Cuando empezamos, hubo gente que decía: no van a llegar, no van a llegar… ¡Y aquí estamos!». Además, haciendo gala de su humor, ironizó con su aspecto: «Sobre todo, recordad una cosa y que os quede grabada en el cerebro: los programas, como las caras, necesitan tiempo para asentarse».

Inevitablemente, los usuarios de redes sociales no han dudado en viralizar una oleada de memes -mensajes en foros con fines humorísticos- con imágenes de Jorge Javier Vázquez, al que han comparado con personajes ficticios.

Jorge Javier estrenando nueva temporada y nueva cara.#SVAllStarsGala1 pic.twitter.com/mlTSLgSu0h — Un coño en tu nuca (@robitchto) September 4, 2025

Los mejores memes de Jorge Javier con su “nueva cara”

1. Jorge Javier Reynolds

#SVAllStarsGala1 pic.twitter.com/YQiq26kbOe — 🚀 (@palafitop) September 4, 2025

Su parecido con Zapatero

En esta remodelación facial -que supone que el presentador no estaba del todo satisfecho con su físico-, el presentador no solo se ha inyectado ácido hialurónico en los labios. El comunicador, que es un férreo defensor de la izquierda del espectro político, se ha inspirado en José Luis Rodríguez Zapatero -ex Presidente del Gobierno con el PSOE-, en otra parte de su rostro.

Jorge Javier Vázquez y José Luis Rodríguez Zapatero. (FOTOS: GTRES/ TELECINCO)

Uno de los rasgos físicos más característicos del que fuera antecesor de Pedro Sánchez son sus cejas. Esto ha supuesto que Jorge Javier se cambie de chaqueta y no quiera parecerse al actual Presidente del Gobierno, con el que tiene una amistad. El presentador de televisión también parece que se ha elevado las cejas -al igual que Zapatero- y que podría haberse sometido a un lifting o haberse implantado hilos tensores.