Álex García rompe su silencio tras morir Verónica Echegui: "Mis ojos han llorado mucho"

El fallecimiento de Verónica Echegui a los 42 años ha supuesto un auténtico revés para el mundo del cine, la cultura y, en especial, para aquellos que formaban parte de su núcleo más íntimo. Entre sus allegados se encontraba Álex García, con el que mantuvo una relación sentimental durante más de una década, que finalizó con una ruptura en el año 2023, pero tras la que mantuvieron una férrea amistad. Este, conocedor de la enfermedad que enfrentaba la actriz, se mostró devastado por la pérdida y no se separó del féretro en el que reposaban los restos mortales de su ex novia a lo largo de todo el velatorio.

Desde el pasado lunes, cuando se descubrió la noticia, la pena y la tristeza se han instalado en García y su rostro, que es el espejo del alma, dejaba entrever una persona profundamente abatida. Pasados ya unos días y después de despedir a uno de los grandes amores de su vida, el actor canario ha mostrado a corazón abierto sus sentimientos a través de una emotiva y conmovedora carta en la que ha confesado que de sus ojos no han parado de brotar lágrimas: «Han llorado mucho, Vero, han llorado mucho en los últimos días».

Álex García en el tanatorio de La Paz tras despedir a Verónica Echegui. (Foto: Gtres)

El particular homenaje de Álex García

«¡Fara frica! «Nos gritaban mientras nuestros pies llenos de barro volaban en mitad de aquella tormenta en Rumanía», ha comenzado escribiendo el tinerfeño, recordando uno de los incontables viajes que realizó con Verónica. «Nos miraban todos con el mismo amor que desprendíamos… Porque amor, llama a amor», ha deslizado asegurando que, con Echegui, todo estaba repleto de cariño y ternura y hasta los planes más sencillos e improvisados eran una muestra de este sentimiento que se profesaban.

Verónica Echegui y Álex García. (Foto: Gtres)

«Nunca fuiste actriz, fuiste canal», ha asegurado, posicionando el papel de la fallecida en este mundo como un gran altavoz para corazones dormidos a los que regalaba su voz para que pudieran liberarse. «Me decías, libélula, que aquí se sufre mucho, y no entendías por qué», ha recordado García. Una pregunta sin respuesta que solo el arte la ha ayudado comprender y a sobrellevar a lo largo de su vida.

La reivindicación del actor

«Te has tenido que marchar para que una ola de amor recorra España. Para que esta profesión, a veces tan ingrata, se ponga de acuerdo en algo», ha reflejado en la misiva con tristeza y rabia a partes iguales, cuestionando el reconocimiento a los artistas cuando aún están en activo y reflexionando sobre lo complicado que es dejar huella en el séptimo arte. Ha reconocido que «su teléfono móvil ha explotado de amor», una confesión con la que ha revelado que ha estado arropado por un gran número de personas en estos duros momentos y que han sido muchos los que le han trasladado sus condolencias mediante mensajes o llamadas.

Verónica Echegui en los Premios Goya 2022. (Foto: Gtres)

Para terminar prometiendo que seguirá su legado «fara fricka», o lo que es lo mismo, sin miedo. Una expresión que compartía con Verónica, que era su lema de vida y que ahora ya es de todos aquellos que querían y quieren a la Juani de Bigas Luna . Los mismos que seguirán siendo fans de la abultada trayectoria cinematográfica que ha dejado la ganadora de un Premio Goya como directora y que ha sido reconocida gracias a su talento por la Academia del Cine español.