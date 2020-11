El 13 de mayo de 2020 Álex Lequio fallecía a los 27 años víctima del cáncer que padecía, el sarcoma de Ewing. Incansable y luchador no perdió la sonrisa hasta el último de sus días. De hecho, era él quien animaba a otras personas que padecían la dolencia. Ejemplo de superación y de positividad. Desde aquel día nada ha sido igual para sus padres, Alessandro Lequio y Ana Obregón, así como para su pareja, Carolina Monje o su entorno más cercano. Sin embargo, el recuerdo del joven emprendedor sigue estando presente con emotivos homenajes a través de las redes sociales. El último por parte de su padre, Alessandro.

El colaborador de televisión ha compartido en su perfil de Instagram una fotografía en la que aparece junto a Álex cuando era pequeño y disfrutaban de un agradable día de verano. «Amor eterno», han sido las palabras que han acompañado a esta especial estampa unos días antes de que se cumplan el sexto aniversario de la muerte del joven.

Hace unos días también publicaba otra instantánea, pero esta vez aparecía solo Álex jugando al golf cuando era tan solo un niño. A esta fotografía también le han acompañado unas emotivas y cálidas palabras: «Mi gran compañero de vida». Su madre, Ana Obregón no dudó en contestar al que un día fue su pareja: «Así es y ¡siempre lo será! Insustituible . Por nadie. Se lo gano a pulso». No es de extrañar que la actriz haga acto de presencia en redes sociales, donde a menudo también publica parte del álbum familiar que tiene con su hijo.



En su último post, la protagonista de ‘Ana y los 7’ lanzó un potente mensaje tanto para su hijo como para el resto de usuarios, ya que hizo referencia a la responsabilidad social que hay que tener debido a la pandemia que está cobrándose la vida de miles de personas. Además, escribió un sobrecogedor texto en el que decía:»Daría mi vida por volver abrazarte aunque solo fuera un segundo. Un segundo contigo a cambio del resto de mi vida».