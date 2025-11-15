Alba Carrillo, sobre su nueva ilusión: "Vamos a ir todos a celebrar mi boda a Colombia"
Ha anunciado que ha conocido a alguien durante su paso por 'Hasta el fin del mundo'
Alba Carrillo ha regresado a 'D Corazón' y ha actualizado su situación sentimental
Alba Carrillo está inmersa en una aventura televisiva que le ha llevado «hasta el fin del mundo». Ese es justo el nombre de su nuevo programa. Ya ha terminado de grabarlo, así que ha retomado sus funciones de colaboradora de TVE y se ha sentado en el plató de D Corazón para contar cómo ha vivido esta experiencia. Como ya es costumbre en ella, ha conseguido sorprender a la audiencia al anunciar que, durante las grabaciones del reality, ha conocido a alguien. En un primer momento no quería dar detalles porque su intención es que la gente lo descubra a su debido tiempo, pero se ha animado a aportar algunas pistas.
La noticia ha saltado gracias a Anne Igartiburu, quien le ha preguntado de forma directa: «¿No te has enamorado en estos viajes que has hecho?». Alba, consciente del revuelo que iba a generar su respuesta, no se ha andado con rodeos y ha respondido: «No te lo puedo decir, porque hay que verlo. Algo tengo con un patrón del Eje Cafetero y ahora me escribe».
Alba Carrillo en ‘D Corazón’. (Foto: Gtres)
La presentadora no se ha conformado con esto le ha dicho que necesitaba saber su misteriosa ilusión iba a venir a España en algún momento. Ha sido entonces cuando Carillo ha soltado el bombazo del fin de semana: «No, vamos a ir todos a celebrar mi boda a Colombia». El plató de D Corazón se ha revolucionado de un momento a otro y la tertuliana ha enrojecido. Lo cierto es que es demasiado pronto para sacar conclusiones, de hecho, hay muchas posibilidades de que esta historia termine cayendo en saco roto, pero nadie puede negar que Alba se ha mostrado ilusionada.
Hace unos meses, LOOK se puso en contacto con Alba Carrillo y charlamos con ella sobre si situación sentimental. En aquel momento su corazón estaba ocupado por Álex Coves y la modelo fue totalmente sincera. «Estoy muy bien, muy contenta. Él es maravilloso», nos contó. Por desgracia, aquella historia no llegó a buen puerto, pero Alba todavía no ha perdido esperanza.
El problema de Alba Carrillo
Dejando a un lado el tema anterior, podemos hablar del problema con el que se ha encontrado Alba Carrillo después de Hasta el fin del mundo. Según dice, revivir todo lo que ha pasado durante el programa le está generando demasiadas emociones.
El comunicado de Alba Carrillo sobre ‘Hasta el fin del mundo’. (Foto: TVE)
«El otro día, mientras que estaba viendo el programa me puse malísima, empecé a vomitar… Me revolvió mucho, no por nada sino porque no estoy de acuerdo con la edición, no representa el viaje que he hecho. Ha sido un viaje maravilloso, creo que lo ha sido, han pasado cosas de todo tipo y creo que la edición no lo representa», empezó diciendo.
Carillo se siente dolida porque cree que, de alguna forma, TVE no ha reflejado el esfuerzo que tanto ella como su compañera de reality han realizado durante los rodajes. Tiene la sensación de que se han quedado únicamente con una parte. «Por ejemplo, en Panamá, fuimos a una reserva animal a poner cámaras nocturnas, para su cuidado, nos lo curramos un montón y fue la noche después de dormir en el árbol», empieza diciendo.
«Nos fuimos sin desayunar a currar, y creo que ese tipo de cosas que son más personales, después de un esfuerzo tan fuerte personal, se han pasado por alto (…) Dar una imagen de que nosotras nos hemos ido a un spa en vez de ir a nuestro trabajo, cuando hemos sido unas luchadoras, unas currantas y hemos estado sin dormir, sin comer, sin desayunar a trabajar, pues la verdad es que a mí personalmente me duele». No obstante, quiere esperar para ver cómo se desarrollan los hechos y ya ha anunciado que habrá novedades. Por eso nos preguntamos: ¿Cuánto tardaremos en descubrir quién es su nueva ilusión?