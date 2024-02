Alba Carrillo, más enamorada que nunca, muestra su primer beso público con Álex Coves

Después de pasar un año complejo tras su salida de Mediaset, la famosa Alba Carrillo ha recuperado las riendas de su vida, tanto a nivel personal como laboral. En LOOK tuvimos oportunidad de hablar con ella y nos reconoció que estaba en uno de sus mejores etapas. Afortunadamente puede compartirla con el empresario Álex Coves, su nuevo novio.

Fue a principios de enero cuando Alba, haciendo honor a la sinceridad que siempre le ha caracterizado, desveló que estaba enamorada. Ahora se ha escapado con su novio a Burgos y ha aprovechado este viaje para mostrar su primer beso público. La modelo ha publicado una foto que ha revolucionado las redes sociales y que ya está en boca de todos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alba Carrillo (@albacarrillooficial)

Tal y como contó Alba en la conversación que ha tenido con LOOK, está muy enamorada porque Álex “es un hombre maravilloso”. No tiene nada que ver con el mundo del espectáculo, no persigue la cámara y todo esto está jugando a favor de la relación.

La escapada romántica de Alba Carrillo y Álex Coves

Alba Carrillo ha nacido para generar espectáculo. Es una maestra del entretenimiento y no ha tardado en encontrar su hueco en TVE. Según nos ha contado ella misma, después de abandonar Telecinco pasó una temporada complicada porque era su principal fuente de ingresos. Sin embargo, ella nunca se ha caracterizado por estarse quita, por eso escribió su libro Lista para la vida.

Alba Carrillo con su nuevo novio / Instagram

La presentadora se desahogó en este proyecto. Fue una catarsis para ella y le ha servido para seguir caminando con una sonrisa. En este trayecto se ha encontrado con el empresario Álex Coves, quien le ha demostrado muchas cosas en muy poco tiempos. La relación está cada vez más asentada, por eso han viajado juntos a Burgos para descansar durante el fin de semana.

Los seguidores de Alba se han puesto en contacto con ella escribiéndole comentarios en las fotos que ha publicado. Le felicitan por haber dejado atrás sus fantasmas del pasado, por haber vuelto a encontrar el amor y por estar tan radiante. Lo cierto es que sus imágenes demuestran que está en un momento perfecto. Momento que coincide con una nueva etapa profesional.

Alba Carrillo, la nueva estrella de TVE

Lo primero que hizo Alba Carrillo para TVE después de acabar su etapa en Mediaset fue grabar una entrevista en Plano General, entrevista que se ha emitido recientemente. Después le propusieron trabajar en Bake Off: famosos al horno y más adelante le ofrecieron retomar su faceta de colaboradora en varios programas de la cadena pública.

Alba Carrillo antes de presentar su libro / GTRES

Alba está en un buen momento profesional, momento que coincide con su plenitud personal. Álex Coves ha llegado a su vida para quedarse, al menos una temporada. Pero, ¿quién es él? Es un emprendedor muy conocido, tanto que ha trabajado con famosos de la talla de Miguel Ángel Silvestre.

Carrillo anunció su relación a través de las redes sociales cuando hizo un recopilatorio de su 2023. “Algunas cosas han salido mal, pero otras muy, muy bien. He viajado con mis amigas, mis padres a Marruecos, he ido al primer concierto de Lucas, he visto crecer a mis amigos y a los suyos. Y he conocido a Álex, que me vuelve loca. Gracias”. A partir de este momento el noviazgo se hizo público y Carrillo ha actuado con total naturalidad.