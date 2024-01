Rocío Carrasco y Terelu Campos han protagonizado uno de los momentos con más tensión en el estreno de Bake Off: famosos al horno. Este jueves se ha estrenado el primer capítulo del programa culinario emitido en la 1 de TVE. Un reality en el que participan una multitud de caras conocidas, con un único objetivo: llevarse el premio al mejor chef. A pesar de solo ser la primera entrega, ya se ha podido observar la buena relación que mantienen todos los concursantes. Sobre todo el grupo formado por la hija mayor de María Teresa Campos, Rocío Carrasco y Alba Carrillo. Sin embargo, entre las dos primeras, han surgido las rencillas antes de encender los hornos del programa.

Terelu Campos, Rocío Carrasco y Alba Carrillo en la presentación del programa culinario/ Gtres

“Terelu es mi hermana pequeña, de tamaño, no de edad”, ha comenzado confesando Rocío Carrasco ante las cámaras de TVE, mostrando la buena relación que mantiene con su amiga. Tras estas palabras, la presentadora Paula Vázquez, se dirigió a la hija de La más grande: “Me parece a mí, que el delantal es para ti casi un informe. ¿Sí o no?”, le ha dicho. “A mí me gusta cocinar”, respondió Rocío, ante la expectación de su amiga, quien no dudó en responderle. “Oye, a mí nunca me has hecho de comer”, exclamó a modo de reproche.

«Porque te he dicho mil quinientas veces de que vengas a mi casa y no has querido venir», ha respondido Rocío. «Porque no me fío de lo que me vayas a dar», contestaba con cierto aire de burla Terelu quien ha resaltado que ha invitado muchas veces a comer a la hija de la artista.

A esta conversación, se unió Alba Carrillo, quien se hizo muy amiga de Rocío tras su paso por Hable con ellas: “Pues a mí, sí que me ha cocinado”, aclaró la modelo. “Mira la otra. Pues es una cerdita”, dijo Terelu para terminar el rifirrafe con la hija de Rocío Jurado. Eso sí, Alba ya tiene claro que ha venido a concursar: “Yo aquí no tengo amigas. A Rocío ya se lo he dicho, nos veremos cuando acabemos esto. Yo no me caso con nadie”, ha terminado diciendo la maniquí.

El enfado de Terelu Campos con TVE

El pasado 5 de enero se emitió el homenaje a María Teresa Campos producido por TVE. A pesar de haberse convertido en uno de los mejores regalos para las hijas de la periodista fallecida, Terelu Campos ha estallado contra la gestión de la empresa pública. “El día 4 de enero me enteré de que el homenaje que hemos grabado de mi madre se iba a emitir al día siguiente. Con todos mis respetos a la cadena que lo ha emitido: ya podía haberlo pensado antes y haberlo promocionado con más tiempo. La promoción es fundamental en los medios públicos. Teníamos menos de 24 horas para que la gente se enterara de la emisión, así que no nos quedó otra que tirarnos a la piscina”, ha escrito la excolaboradora de Sálvame en su blog de la revista Lecturas.

Carmen Borrego y Terelu Campos en el homenaje de su madre/ TVE

“Luego hubo una parte que me tranquilizó, después de hablar con mi hermana. A nuestra madre lo que más le gustaba del mundo eran la noche y el día de Reyes”, ha relatado Terelu Campos sobre uno de los días más especiales de su madre. “Odiaba que le dijeran que era la reina de las mañanas, pero le volvía loca ser una reina maga. Era, a la vez, Melchor, Gaspar y Baltasar. Si hubiera habido cinco reyes más, los hubiera sido también. Empezaba a comprar los regalos de reyes a primeros de octubre. Cuando llegaba el 6 de enero, cada uno nos podíamos tirar 40 minutos abriendo regalos”, ha confesado.