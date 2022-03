Alba Carrillo pone fecha a su próxima maternidad y desvela los detalles

El pasado 8 de marzo fue un día de lo más especial para todas las mujeres, y especialmente para Rocío Carrasco. La ex de Antonio David Flores organizó un precioso homenaje a su madre en el WiZink Center de Madrid, bautizado como Mujeres cantan a Rocío Jurado. Un precioso reconocimiento en el que participaron algunas de las artistas más reconocidas a nivel nacional, mientras que algunos rostros conocidos tampoco quisieron perdérselo, como es el caso de Alba Carrillo.

Siendo una de las mejores amigas de Carrasco y uno de sus mayores apoyos en sus situaciones más complicadas, la hija de Lucía Pariente se presentó en el emblemático recinto de Madrid para dar el pistoletazo de salida a una noche para la historia. Una ocasión en la que también aprovechó para hablar con la prensa sobre sus planes de futuro: “De aquí al año que viene seguro que seré madre, no lo quiero dejar más”, afirmaba. Unas palabras con las que admitía que entre sus principales prioridades está la de convertirse en madre, algo que ya había dicho en algún que otro momento a través de televisión y que le llena de ilusión, especialmente para dar un hermanito a su primer hijo, fruto de su relación con Fonsi Nieto.

No obstante, lo que aún no parece tener muy claro es si estará acompañada en su futura maternidad por su último novio, Santi Burgoa: “Tengo la cabeza hecha un lío. Ahora mismo estoy soltera y no sé qué pasará con mi vida. Estoy centrada en mis estudios. Quedamos, nos vemos, pero no sé si volveremos. Tenemos muchas dudas, son muchas cosas”, apuntaba. Era el pasado mes de septiembre cuando la colaboradora confirmaba haber roto su relación con Santi Burgoa, negando los rumores acerca de una posible infidelidad por alguna de las dos partes y haciendo hincapié en el gran cariño que le tiene pese a que hayan decidido tomar caminos separados. Un amor que no parece haberse disipado con el paso de los meses, ya que ambos continúan viéndose de vez en cuando aunque aún no han dado un paso al frente para retomar su relación de manera definitiva.

Por otro lado, Alba también aprovechó para comentar la reciente ruptura entre Fonsi Nieto y Marta Castro. La relación entre la modelo y el expiloto de motociclismo es bastante buena, motivo por el que su hijo en común disfrutaba también de una excepcional conexión con el hijo del madrileño con Marta. De hecho, el pequeño Lucas presenció el bautizo del pequeño Hugo, en cual tuvo lugar el pasado mes de noviembre de manera íntima y sin dar opción a imaginar que el matrimonio pondría punto final a su romance tan solo tres meses después: “Les veo bien. Por lo que parece, están bien. Cuando hay niños es prioritario. Son monísimos los dos y cuando sean mayores que hagan con su vida lo que quieran. Aunque no esté el padre, yo llamaré a Marta y ella a mí y quedaremos para que los niños se vean”, finalizaba Carrillo.