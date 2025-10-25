Alba Carrillo se lanza sin red contra María Pombo: "Las chicas listas leen libros"

María Pombo continúa en el centro de la polémica. Después de una semana en la que Laura Escanes ha vuelto a situar en el punto de mira las declaraciones que ofreció la pareja de Pablo Castellano sobre la lectura (asegurando que nadie es mejor persona por leer), ahora ha sido Alba Carrillo la que ha seguido sus pasos.

A través de las redes sociales, la modelo ha lanzado un claro dardo dirigido a María Pombo que no ha pasado desapercibido. Y es que, sin filtros, ha publicado una imagen de dos niños junto a una frase contundente: «Las chicas listas leen libros y los chicos listos leen libros». Pero esto no es todo, y es que ha continuado dando su opinión sobre la importancia de la lectura. Una opinión que discrepa en absoluto con la que compartió la hermana pequeña de las Pombo, el pasado mes de septiembre. «Lo avisé. Nadie que haga apología de la falta de atención por la cultura merece llamarse influencer. Prescriptora de belleza y moda, vale. Se debe influir (influencer), y sobre todo a nuestros niños y adolescentes que siguen por millones a estas personas, en las ganas de aprender y evolucionar. #lee», sentenciaba.

Historia de Alba Carrillo en Instagram. (Foto: RRSS)

Por ahora, María Pombo no ha respondido a las palabras de Alba Carrillo, optando por el silencio en medio del revuelo mediático. Una actitud que también ha mostrado con Laura Escanes, que interpretó que una historia publicada por María iba dirigida a la respuesta que dio en el programa Al cielo con ella. Algo que la hizo estallar en la red. «Mi respuesta no da titulares, no me pongo en contra de nadie, solo hablo de si leo o no leo. Te puede gustar más o menos mi reacción, pero para mí el humor siempre ha sido una herramienta. Cuando me han criticado, he sido la primera en hacer bromas sobre mí misma», explicaba la catalana.

En una actitud completamente contraria, Marta Pombo ha salido en defensa de su hermana públicamente. Lo hizo durante el photocall del evento organizado por Rabat en Madrid el pasado 22 de octubre, donde pidió que se dejara en paz a su hermana. «Está embarazada de siete meses y con Vega ya tuvo un susto y dio a luz un mes antes por estrés. Además, tiene una enfermedad degenerativa, que es que cada brote, que yo lo he visto con mi madre, afecta y no hay vuelta atrás. Así que, por favor, que la dejen un ratito en paz», sentenciaba. En ese momento, Alba Carrillo aún no había compartido las palabras citadas, pero Laura Escanes sí que había estallado contra su hermana, y Marta confesó que no podía entender su reacción. «Aunque sean más compañeras de trabajo que amigas, lo de Laura Escanes a mí me ha dado mucha pena porque siento que mezclar el bullying con una polémica ya pasada no tenía ningún tipo de sentido», concluía.

Marta Pombo en el Magnífico evento de Rabat en Madrid. (Foto: Gtres)

¿Volverá Marta a sacar las garras por su hermana tras conocer el ataque de Alba Carrillo? ¿O será María quien rompa su silencio y estalle contra todos? Solo el tiempo lo dirá.