Alba Carrillo da la nota en San Fermín: "De cuernos soy especialista"

Pamplona se encuentra viviendo una de las fiestas más esperadas y conocidas de nuestro país: San Fermín. Teniendo en cuenta la expectación que se genera en torno a esta celebración, RTVE ha llevado a cabo un programa especial en directo para informar sobre esta festividad y ofrecer una cobertura completa al respecto. Durante su emisión, Alba Carrillo, que se ha desplazado hasta la capital de Navarra para vivir en primera persona estas fiestas, ha hecho su especial aparición en el espacio televisivo y, como no podía ser de otra manera, su intervención no ha tardado en hacerse viral.

«Es mi primera vez aquí. Yo ya tengo pocas oportunidades de primeras veces, entonces estoy muy emocionada», comenzaba a decir mientras se encontraba esperando el inicio del quinto encierro de los Sanfermines 2025. «Quiero ver qué pasa. Yo creo que me voy a emocionar. Yo soy muy sensible», añadía.

Pero esto no ha sido todo. Haciendo gala de su naturalidad y espontaneidad, Carrillo ha destacado que, aunque sea su primera vez en estas tradicionales fiestas, se considera una persona «que sabe mucho de cuernos». «De cuernos soy especialista. Pero normalmente yo no iba corriendo delante. Yo me enteraba la última. ¡Viva San Fermín!», decía entre risas, refiriéndose a su historial amoroso. Una escena que, como no podía ser de otra manera, no ha tardado en dar la vuelta a la red.

El historial amoroso de Alba Carrillo

Estas recientes declaraciones de Alba Carrillo han situado de nuevo en la primera línea de la noticia a su historial amoroso. Y es que, aunque nunca se habló de infidelidades explícitamente después de sus rupturas, lo cierto es que la televisiva ha jugado al despiste en cada una de ellas, dejando caer que en la mayoría de sus relaciones hubo terceras personas en juego. Algo que le ha motivado a denominarse como toda una «experta en cuernos».

Fonsi Nieto fue su primer amor conocido de cara a los medios. Comenzaron su relación en 2010 y fruto de su romance nació su único hijo en común. Un año después de su nacimiento, ambos anunciaron su ruptura. No obstante, aunque decidieron tomar caminos por separado, por el bien del menor, siempre han intentado mantener una relación buena y cordial.

Alba Carrillo y Fonsi Nieto. (Foto: Gtres)

En 2013 llegó a su vida el tenista Feliciano López, con quien pasó por el altar en 2015 y, fugazmente, se separó tan sólo once meses después. Más tarde apareció el entonces portero del Real Madrid, Thibaut Courtois. Pero la falta de discreción y la presión mediática que se generó en torno a los dos fue el principio del fin de algo que duró apenas unos meses.

Alba Carrillo y Feliciano López. (Foto: Gtres)

Después, Alba Carrillo se lanzó de nuevo al amor de la mano de Santi Burgoa, con quien estuvo un año y medio. Su relación parecía estable, pero, una vez más, no llegó a buen puerto. El último en sumarse a esta larga lista de conquistas VIP ha sido Álex Coves, un empresario con el que tan solo compartió cuatro meses de amor. Actualmente, el corazón de Alba está soltero.