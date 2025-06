Alba Carrillo sobre la corrupción política: "Nos roban para financiar prostitutas"

Alba Carrillo nunca ha tenido problema en pronunciarse delante de las cámaras sobre los temas más candentes de la actualidad. Por muy peliagudos que sean. Es por ello por lo que, como no podía ser de otra manera, en una de sus últimas apariciones públicas, se ha sincerado como nunca sobre la crisis política que acontece en nuestro país. Una crisis que ha comenzado con la dimisión de Santos Cerdán después de que un informe de la UCO revelara conversaciones comprometedoras en las que se le vincula con un presunto pago de comisiones por adjudicación de obras públicas.

La colaboradora de televisión ha asegurado en el 50º aniversario de Burger King, celebrado en Madrid, «que sus tintes son progresistas y que tiene muy claro cómo quiere que sea la sociedad». No obstante, a día de hoy, ha anunciado que no se identifica con ningún partido porque le parece «vergonzosa» la situación que existe.

Alba Carrillo en el 50º aniversario de Burger King. (Foto: Gtres)

«Vamos a pagar muchos impuestos a Hacienda que yo, si fueran para causas sociales, los pagaría de buen grado, porque entiendo que la gente tiene que tener sanidad pública y educación pública. Pero claro, para que haya políticos corruptos, en todos los partidos, es vergonzoso. Nos roban literalmente a la clase obrera y se sirven para financiar prostitutas o áticos, es que me da vergüenza», comenzaba a decir. Añadía que le parece increíble que no haya ningún partido político que no esté corrompido y que no podía entender «como la sociedad no se moviliza». «No lo podemos tolerar. Trabajamos muchas horas para pagar impuestos. No a esta gentuza para que se pague prostitutas. Esto te lo pagas tú de tu bolsillo, tío cerdo. Es que me parece increíble», sentenciaba.

Alba Carrillo se pronuncia sobre la baja audiencia de ‘La familia de la tele’

El evento de Burger King tuvo lugar a las 13:00 horas del mediodía y, al ser preguntada por los rumores de cancelación de La Familia de la tele, Alba Carrillo confesó que no tenía ni idea y que, de hecho, esa misma tarde ella iba a trabajar a plató. Sin embargo, horas más tarde, la cadena pública confirmaba las especulaciones. No obstante, la modelo, sin saber nada, ya adelantó en la cita mencionada los motivos por los que creía que el formato no había obtenido los resultados esperados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Familia de la Tele (@familiadelatele)

«Son muchos factores. En general, la televisión ha cambiado. Ahora hay aplicaciones como Netflix y hay diferentes causas para que las cosas no tengan la acogida que nos gustaría. […] Como en todos los trabajos, hay épocas buenísimas en las que hay proyectos que tú les pones todo el amor y no salen bien. Y no es que lo estés haciendo mal. No lo veo como una derrota. Lo veo como un aprendizaje de la carrera. Y en la carrera de todos ha habido cosas brillantes y cosas menos brillantes. Sin más. No veo ningún drama», explicaba.