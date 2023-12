Aitana, a lágrima viva al hablar de su padre: «Duermes conmigo cuando me siento sola»

Se llama Cosme Ocaña, hoy cumple 60 años y es uno de los grandes apoyos de Aitana. La cantante ha roto a llorar mientras le felicitaba por este día tan especial. Para ella su familia es muy importante, tanto es así que ha apostado por su prima Olga para que ejerza de representante y lleve su trayectoria musical. La antigua participante de Operación Triunfo está en el centro de la noticia debido a su ruptura sentimental con Sebastián Yatra. Lo último que ha pasado es que ha decidido borrar su pasado con el artista, por eso se ha eliminado un tatuaje que llevaba en su honor.

Los últimos rumores apuntan a que Sebastián Yatra ha retomado su relación con Tini Stoessel. Varios periodistas argentinos sí insisten en que la expareja se ha dado una segunda oportunidad y esta noticia sorpresa ha coincidido con el gesto que ha tenido Aitana. La joven ha reconocido que hay momentos en los que se siente sola, pero afortunadamente cuenta con el apoyo de su progenitor. Ese es el motivo por el que no ha podido evitar emocionarse cuando ha hablado de este tema.

Aitana siempre ha sido muy prudente y ha protegido al máximo su esfera privada. No obstante, está en el centro de la polémica desde su historia con Sebastián Yatra. Cada vez se siente más cómoda y considera que ha llegado el momento de dar un paso adelante para hablar del tipo de relación que mantiene con su padre.

Aitana llora al felicitar a su padre

Cosme Ocaña está pendiente de la carrera profesional de Aitana y le acompaña a sus conciertos más relevantes. De hecho no es la primera vez que llama la atención de la crónica social. Aitana ha dado un paso adelante para explicar por qué están tan unidos.

«Te tengo aquí al lado mío de la cama, porque duermes conmigo cuando me siento sola, cuando más te necesito y ahí estás, siempre, para acompañarme en las noches más oscuras y también en las más luminosas. Para reírnos sin parar por tonterías o llorar sin parar por lo mismo. Ahí estás cuando no sé a quién recurrir, obvio tú y la mamá, pero hoy es tu cumpleaños y no uno cualquiera, ya son 60».

Aitana Ocaña posando con su padre / Instagram

Aitana ha desvelado la edad que cumple su padre ella ha celebrado esta fecha tan importante compartiendo unas emocionantes palabras.

Las declaraciones de Aitana sobre Cosme Ocaña

El gesto que ha tenido Aitana confirma que su padre es su gran apoyo. La cantante saltó muy pronto a la fama y de un momento a otro se convirtió en un fenómeno mediático que ha cruzado fronteras, por eso es fundamental que pueda contar con la ayuda de su entorno. Ha aprovechado el cumpleaños de su progenitor para reflexionar sobre un tema vital en su vida y a desvelado datos que hasta la fecha pertenecían a su esfera privada.

Aitana Ocaña en el aeropuerto / GTRES

«Siempre dices que vas a llegar a los 100 y yo sé que sí, porque no he conocido a nadie con tanta vida como tú. Me acuerdo de todas las veces que te gritaba desde mi habitación y te decía “papa ven, tengo miedo”, y tú venías y estabas conmigo hasta que me dormía, muchas veces entreabría los ojos y te decía “por favor no te vayas” y tú siempre me decías “aquí voy a estar siempre”.

La cantante no se siente cómoda hablando de su vida privada y ya es la segunda vez que se convierte en noticia por un asunto relacionado con sus problemas sentimentales. En 2022 rompió con Miguel Berdardeau y también tuvo que escuchar preguntas que no eran de su agrado