Ainhoa Arteta cumple 60: una vida marcada por los dramas y la superación

Ainhoa Arteta está de celebración. La reconocida cantante lírica cumple 60 años. Una cifra redonda que hace que su nombre acapare la primera plana mediática de la crónica social de nuestro país. Su vida ha estado marcada por las luces y las sombras, pero siempre guiada por la superación. Natural de Tolosa (Guipuzcúa) desde que era tan solo una niña encaminó su don por el canto hasta hacer de esta pasión su profesión.

Es hija de Esther Ibarrolaburu y del profesor José Ramón Arteta, quien ejerció como mentor y la preparó en sus inicios como cantante. Posteriormente, se formó en el Conservatorio de San Sebastián y estudió interpretación en el Actors Studio de Nueva York (Estados Unidos). Arteta debutó en la Ópera de Palm Beach Florida en 1990, como Clorinda en La Cenicienta de Rossini. Ese fue el inicio de una carrera artística brillante.

Ainhoa Arteta posando. (Foto: Gtres)

La artista persiguió su sueño de brillar sobre un escenario y lo logró. De su trayectoria musical destaca un episodio que tuvo lugar en 1998, cuando tuvo la oportunidad de cantar para el presidente Bill Clinton en la Casa Blanca durante una recepción del presidente de Colombia, entonces, Andrés Pastrana.

Ejemplo de superación

Al margen de sus logros profesionales, la cantante también ha tenido que enfrentarse a situaciones de lo más complicadas. A Ainhoa Arteta el verano de 2021 le cambió la vida. A su divorcio con Matías Urrea, su cuarto marido, se sumó un revés de salud por el que estuvo alejada de la opinión pública y de los escenarios durante un tiempo.

Ainhoa Arteta sufrió un cólico nefrítico por el que tuvo que permanecer ingresada prácticamente un mes en el hospital de El Puerto de Santa María, en Cádiz. Esto derivó, asimismo, en una grave septicemia generalizada a consecuencia de una infección por la bacteria E-Coli por la que los médicos llegaron a temer por su vida. Debido a las complicaciones que se fueron presentando tuvieron que amputarle dos falanges de su mano, concretamente el dedo índice de la mano derecha, y otro del pie derecho.

Ainhoa Arteta en un evento. (Foto: Gtres)

«Casi me muero, aunque yo no me enteré prácticamente hasta después», contó la cantante en Mi casa es la tuya. Debido al fallo multiorgánico que sufrió, Arteta tuvo que ser trasladada en helicóptero al hospital, en un intento de salvar su vida. «Llegué por los pelos y no me enteré de mucho más. Me inducieron a un coma. Estuve seis días de coma inducido y me dieron tres horas de vida», añadió con un nudo en la garganta. «Lo he pasado muy mal, pero tengo una familia y unos amigos que han sido mi apoyo. Gracias al amor estoy aquí», se sinceró. Durante la entrevista también contó que desde que le ocurrió celebra la vida todos los días.

En el marco de esta aparición televisiva, Ainhoa Arteta sacó fuerzas de flaqueza para hablar también de otro de los momentos más duros de su vida, como cuando la violaron durante su estancia en la ciudad de los rascacielos. Además, confesó que con tan solo seis años de edad vivió un intento de abuso. «Esas cosas te dejan muy marcada», aseguró.

Su historial sentimental

La soprano se casó por primera vez con su novio de siempre de Tolosa, del que se separó en 1994 tras seis años de unión. Tras este romance se volvió a casar con el estadounidense Dwayne Croft, con el que tuvo una hija. Estuvieron cinco años de matrimonio y se separaron en 2003.

Ainhoa Arteta en un photocall. (Foto: Gtres)

Arteta encontró de nuevo el amor dos años más tarde junto al jinete guipuzcoano Jesús Garmendia. De su historia de amor nació su hijo Iker y en 2013 se casaron en Fuenterrabía y tres años después tomaron la decisión de tomar caminos separados.