Ainhoa Arteta revela el tema que querría cantarle a la princesa Leonor

Ainhoa Arteta ha sido una de las asistentes a los Premios Elle Style que se han celebrado en Madrid. La soprano no ha dudado en atender amablemente a los periodistas y ha hablado, entre otras cosas, de su relación con la Casa Real. Han sido muchas las ocasiones en las que Ainhoa Arteta ha coincido a lo largo de los años con los Reyes don Felipe y doña Letizia en actos oficiales, pero, muy especialmente, con la Reina Sofía, ya que ambas comparten su pasión común por el mundo de la música.

Vestida con un espectacular diseño de Alta Costura de Emilio Salinas en tonos metalizados, la soprano ha asegurado que tanto el Rey Felipe VI, como la Reina Letizia siempre han sido muy amables con ella cuando ha coincidido con ellos en algún evento. Eso sí, la artista ha querido destacar la especial simpatía de la Reina Letizia, así como su compromiso con el mundo de la moda. No en vano, la esposa de Felipe VI está considerada un icono de estilo no solamente en nuestro país, sino también, fuera de nuestras fronteras, es más, incluso, consciente de que siempre se presta especial atención a sus looks, ha sabido aprovechar esta circunstancia para poner el foco en firmas emergentes, con una filosofía sostenible, made in Spain y capitaneadas, en su mayoría, por mujeres.

Ainhoa Arteta, en un photocall en Madrid. (Foto: Gtres)

Ainhoa Arteta ha explicado que conoce más a la Reina Sofía, ya que ha tenido la oportunidad de coincidir con ella en más ocasiones, sobre todo, por su vinculación común con el mundo de la música. La madre del Rey Felipe VI, además de ser la presidenta de honor de la Escuela de Música Reina Sofía, es una gran apasionada de la música, y acude con regularidad a todo tipo de conciertos y recitales. Citas a las que suele ir acompañada, en la mayoría de las ocasiones, de su hermana, la princesa Irene de Grecia, que también es una apasionada de la música clásica y era, además, una consumada pianista. La soprano ha comentado que doña Sofía ha ido a muchos conciertos y que la conoce más, además de dedicarle unas bonitas palabras: «Es una maravilla ella», ha dicho.

Ainhoa Arteta, con la Reina Sofía. (Foto: Gtres)

Una canción para la princesa Leonor

A pesar de que ha coincidido en muchas ocasiones con miembros de la Familia Real, de momento, no ha tenido la oportunidad de hacerlo con la princesa Leonor, ni con su hermana, la infanta Sofía. En estos momentos, la heredera está a punto de terminar el primero de los años de formación castrense en la Academia General Militar de Zaragoza, mientras que la hija menor de los Reyes don Felipe y doña Letizia está a pocos días de finalizar el primer curso de Bachillerato Internacional en el Atlantic College de Gales y volver a España para disfrutar de unas merecidas vacaciones de verano.

Ainhoa Arteta, junto a los Reyes en un acto. (Foto: Gtres)

«A la princesa Leonor no la conozco, espero poder coincidir algún día con ella y con la infanta Sofía, porque me parecen unas chicas maravillosas. Creo que están muy preparadas y que son muy conscientes de la actualidad que estamos viviendo», ha dicho la artista.

A pesar de que, de momento, no ha podido coincidir ni con la princesa de Asturias, ni tampoco con la infanta Sofía, Ainhoa Arteta tiene clara qué canción interpretaría ante la hija mayor de los Reyes en caso de tener la oportunidad. «Le cantaría La vida de Silvio Rodríguez. Esa canción tiene mucho, es muy bonita. Y ella es una mujer que creo que apreciaría mucho las palabras de la canción», ha declarado.