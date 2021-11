No cabe duda de que Julia Janeiro se ha convertido en uno de los personajes mediáticos más polémicos del momento. La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario cumplía su mayoría de edad hace tan solo unos meses, y desde ese momento, no ha dejado de acaparar titulares. En esta última ocasión, Kike Calleja aseguraba en Sálvame que la joven habría protagonizado un altercado en una conocida discoteca de Madrid junto al que fuera su expareja, Brayan Mejía. Un incidente que no habría quedado ahí, ya que según confirman algunos testigos presenciales, la influencer estuvo en urgencias del Hospital de Getafe junto a su novio, Álex Balboa, por un dolor en el brazo a consecuencia de esa pelea.

Kike Calleja explicó que Juls salió con un parte de lesiones del centro médico: “Le hicieron una valoración médica, unas pruebas, le dolía el codo, el hombro y el costado derecho y tenía un golpe en la cabeza”. Un litigio que ya ha pasado a formar parte de la vía legal, ya que el torero y su esposa fueron quienes se encargaron de denunciar los hechos. La pelea colocó a Brayan Mejía en el ojo del huracán, saliendo a la luz rumores por parte de Calleja en los que el futbolista estaría dispuesto a salir en televisión para contar situaciones privadas vividas con la hermana de Andreíta.

Desde el programa de las tardes de Telecinco quisieron verificar las intenciones de Mejía y Sergi Ferré se encargó de hacerle una serie de preguntas a la salida de su domicilio. Por su parte, el murciano prefirió optar por la vía del silencio: “No tengo nada que decir”. Pero esta última ocasión, las cámaras de Gtres se interesaron sobre cómo se encontraba el futbolista después de la denuncia interpuesta por su ex. Caminando con semblante serio y tranquilo, al joven parecía no afectarle el procedimiento judicial en el que se ha visto envuelto: “Estoy muy bien, muchas gracias. Tranquilo”, expresó.

Julia Janeiro, protagonista de los medios

Si algo no querían desde Ambiciones es que Julia Janeiro se convirtiera en un personaje mediático al cumplir los 18 años y dejara de lado sus quehaceres académicos. Pero lejos de permanecer en un segundo plano, los últimos meses han sido lo más parecido a una montaña rusa de emociones para Julia, que se ha convertido en uno de los temas estrella de los platós de televisión. Y es que aunque la joven esté matriculada en un módulo de Formación Profesional con el fin de acceder a la universidad para estudiar Administración y Dirección de Empresas, en estas últimas semanas se ha demostrado que Juls es una fiel seguidora de las tendencias estilísticas y su trayectoria como influencer no ha hecho más que empezar.

No obstante, los últimos sucesos han hecho que Juls se vea obligada a permanecer alejada de sus redes sociales de manera temporal. La hija de María José Campanario lleva desde el pasado mes de octubre sin publicar nada en su Instagram. Un dato que resulta bastante extraño teniendo en cuenta su gran actividad virtual, pero parece que hasta que no resuelva judicialmente su situación con Mejía no volverá a hacer uso normal del ocio.