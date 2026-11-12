Un estudiante de 17 años descubre en Israel un amuleto sagrado egipcio de hace 3.300 años con dos cobras durante una excursión con su clase

Un grupo de estudiantes estadounidenses escuchaba en el Parque Nacional de Tel Gezer, en la región de la Sefelá, una explicación sobre la historia y la arqueología del lugar cuando uno de ellos vio en el suelo un objeto pequeño que parecía antiguo. El alumno era Shiloh Attoun, de 17 años, y aquel día hacía la primera excursión con su clase en Israel.

El joven recogió la pieza y se la enseñó a su guía. «No podía creer que me estuviera pasando a mí. Hace un momento estábamos hablando de lo difícil que es encontrar algo así, ¡y ahora tenía uno en la mano!», contó después Attoun.

Shiloh Attoun entregó el amuleto egipcio a la Autoridad de Antigüedades de Israel

Attoun había llegado al país sólo dos días antes para estudiar en Muss High School Israel, el programa educativo del Fondo Nacional Judío de Estados Unidos (JNF-USA) en Hod Hasharón. Junto a Benji Hain, jefe de estudiantes del centro, el joven comunicó el hallazgo a la Autoridad de Antigüedades de Israel (IAA).

Después, el arqueólogo Adam William Asper, inspector de la IAA en la región Central, recogió el amuleto para la colección de Tesoros Nacionales de Israel. El joven recibió un certificado de reconocimiento por haber entregado la pieza.

Hain explicó que el descubrimiento despertó «una gran emoción entre los alumnos» y que, en cuanto se dieron cuenta de que podía ser un hallazgo arqueológico importante, quisieron avisar enseguida a la IAA y asegurarse de que actuaban de la forma correcta.

El amuleto egipcio de hace 3.300 años muestra dos cobras y la influencia de Egipto en Israel

Ido Koch, profesor del Departamento de Arqueología y Culturas del Antiguo Oriente Próximo de la Universidad de Tel Aviv, ha datado el amuleto en el Bronce Final, hace unos 3.300 años. La pieza es un escarabeo, un pequeño amuleto con forma de escarabajo pelotero, el insecto que en las creencias egipcias simbolizaba la creación y la nueva vida. «En el escarabeo aparece una escena interesante: dos cobras sobre una semielipse», explicó Koch, según recoge la agencia JNS.

Según el profesor, los egipcios llamaban ureo a la cobra, un símbolo de protección y de realeza muy extendido en Egipto y en el sur del Levante. La semielipse que aparece debajo de las dos serpientes representa el jeroglífico nb, que significa señor.

Además, durante las excavaciones de Tel Meguido apareció un escarabeo parecido, con tres serpientes, según Koch. Estos amuletos imitaban al escarabajo pelotero, que en las creencias egipcias simbolizaba la creación y la nueva vida, y a veces servían también como sellos.

Por eso, los escarabeos que aparecen en Israel muestran la influencia cultural de Egipto en la región durante los periodos en que la gobernó. Tel Gezer, donde Attoun encontró el suyo, fue una de las ciudades cananeas más importantes de la zona y controlaba un cruce de caminos estratégico.

¿Por qué la Autoridad de Antigüedades pide dejar en el suelo los objetos antiguos?

Amit Melman, responsable educativo de la IAA en la región Central, felicitó a Attoun y a sus monitores por entregar la pieza, y definió su caso como «un ejemplo encantador» de la conexión entre los jóvenes que vienen a estudiar a Israel y la historia del país. «Gracias a ellos, este hallazgo especial se ha conservado y todos podemos aprender de él», añadió.

Aun así, la IAA recordó que quien encuentre un objeto arqueológico debe dejarlo en su sitio y avisar de inmediato a la institución. De esa forma, los arqueólogos pueden documentar el lugar exacto y el contexto en el que apareció la pieza.