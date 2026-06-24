¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Invitados famosos del 24 al 26 de junio de 2026

Una nueva tanda de rostros conocidos pasa estos días por el plató de Pasapalabra. En plena era de ‘AlaZ’, la prueba final que ha sustituido a ‘El Rosco’, el concurso de Antena 3 que conduce Roberto Leal, vuelve a apoyarse en cuatro invitados de mundos muy distintos —la interpretación, el periodismo, la literatura y la comedia— para ayudar a los concursantes a sumar segundos. Te contamos quiénes son y a qué se dedican.

Pastora Vega, una actriz con raíces artísticas

Madrileña y con más de tres décadas de carrera, Pastora Vega es actriz y presentadora de televisión. El público la recuerda por series como Cuéntame cómo pasó, Amar en tiempos revueltos —donde dio vida a Angustias Pastor— o Velvet, además de un largo recorrido teatral. Llegó a estar nominada al Goya por su papel en la película Demasiado corazón.

Aunque es licenciada en Derecho, nunca llegó a ejercer y todos la conocemos por su papel ante las cámaras. La ayudante de Pasapalabra pertenece a una de las sagas artísticas más conocidas y talentosas de España: es bisnieta de la mítica bailaora Pastora Imperio y nieta del torero Rafael Vega de los Reyes, conocido como Gitanillo de Triana.

Máximo Huerta, del periodismo a las librerías pasando por ‘Pasapalabra’

El valenciano Máximo Huerta es periodista y escritor, dos facetas que han marcado su trayectoria. Se hizo enormemente popular como copresentador de El programa de Ana Rosa, donde permaneció una década, tras años en los informativos de Telecinco.

Aunque su popularidad era enorme, su imagen sufrió un gran revés cuando en junio de 2018 fue nombrado ministro de Cultura y Deporte, en lo que fue el mandato ministerial más corto de la democracia tras dimitir por salir a la luz sus problemas con Hacienda.

Como novelista ha cosechado grandes éxitos, con galardones como el Premio Primavera por La noche soñada y el Premio Fernando Lara por Adiós, pequeño. En los últimos años inauguró su propia librería en Buñol (Valencia) y regresó a las mañanas de Telecinco como colaborador. Actualmente continúa en Valencia, donde no se separa de su madre, a la que cuida por una grave enfermedad degenerativa

Goyo Jiménez, el rey del monólogo

Nacido en Melilla y criado en Albacete, Goyo Jiménez es uno de los humoristas más reconocidos del país. Actor, presentador, guionista y director, su gran salto a la fama llegó con la stand-up comedy en programas como El Club de la Comedia, donde popularizó sus celebérrimos monólogos sobre las diferencias entre la cultura española y la estadounidense, de los que nació su espectáculo Aiguantulivinamérica, con el que sigue girando por España.

También fue guionista y codirector de La hora de José Mota, donde encarnó al disparatado Capitán Fanegas, y ha colaborado en numerosos espacios de televisión. Hoy sigue llenando teatros con sus giras por toda España.

Marta González de Vega, estrella de las películas de Santiago Segura

La tinerfeña Marta González de Vega es guionista, actriz, autora teatral y escritora. Dio sus primeros pasos como guionista y actriz en El Club de la Comedia, donde llegó a ser coordinadora de guion y firmó cientos de monólogos.

Es uno de los nombres clave detrás del cine más taquillero de los últimos años: coescribe junto a Santiago Segura las exitosas sagas Padre no hay más que uno y A todo tren, en las que también actúa. Además, triunfa sobre los escenarios con su monólogo De Caperucita a loba en solo seis tíos, basado en su propio libro, y colabora habitualmente con José Mota como guionista.

‘Pasapalabra’ calla bocas con el éxito de su nueva prueba final

Habrá que estar muy pendientes del segundero para ver cuántos segundos logran aportar a cada equipo de cara al esperado duelo final con ‘AlaZ’. En Happy FM te contamos cómo se juega a esta nueva prueba y repasamos las buenas audiencias que está consiguiendo en sus primeros días de emisión, demostrando que Pasapalabra es mucho más que una sola prueba.