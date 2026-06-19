Quién es Florencia Peña, la colaboradora argentina que anunció la muerte del padre de Messi

Aunque en España es una total desconocida, el nombre de Florencia Peña ha comenzado a sonar en las últimas horas desde que se hiciese viral un vídeo en el que anunciaba la falsa muerte de Jorge Messi, padre de Leo Messi, en el canal Luzu TV, una plataforma de internet. La colaboradora ha tenido que presentar su dimisión y pedir disculpas después de que la familia del futbolista haya negado en rotundo el fallecimiento y haya pedido prudencia y respeto para esta situación. Al tratarse de un asunto tan delicado y tocar a uno de los ídolos del país, se podría decir que su carrera en los medios se ha acabado, ya que tiene a gran parte del país en su contra.

Este momento recuerda mucho a los que ha protagonizado Lydia Lozano en el pasado. La periodista se convirtió en meme debido a que en el año 2021 anunció en pleno directo en el plató de Sálvame la muerte del torero José María Manzanares padre. En realidad llegaba siete años para dar la exclusiva, puesto que el diestro falleció en el año 2014 por causas naturales en su finca extremeña sin que nadie pudiera hacer nada por evitarlo. En este caso, Flor Peña se ha marcado un Lydia Lozano por el que seguro que será recordada toda su vida, aunque seguro que ella buscaba dar una exclusiva mundial.

Así es la carrera de Florencia Peña

Antes de meter la pata hasta el fondo, la colaboradora ha pasado por las principales cadenas de Argentina como El Trece, Telefe, América TV, TV Pública y plataformas de streaming. No se trata de una periodista, puesto que ella siempre ha trabajado como actriz y colaboradora de programas.

Su carrera como actriz la ha llevado a trabajar en títulos como Poné a Francella, Disputas, La niñera, Casados con hijos y Botineras y Psiconautas. Su popularidad la llevó también a presentar programas como Flor de Equipo, en Telefe, y La Pu@ Ama, en la cadena América TV. En el año 2025 saltó a Luzu TV, plataforma de streaming en la que colaboraba y en la que ha lanzado este bulo con el que se ha puesto muy complicado que nadie vuelva a confiar en ella para un programa como colaboradora o presentadora.

La realidad es que Florencia Peña no es periodista, aunque lleva años siendo una cara conocida en los medios de comunicación. Apenas se sabe que estudió en escuelas de teatro para formarse como actriz, por lo que muchos ponen en duda que esté capacitada para dar noticias sensibles como la que la ha puesto en la diana.

Es posible que como conductora de un show de entretenimiento y humor pueda cumplir sin problemas, pero desde Luzu TV debían haber parado sus intenciones de anunciar semejante bombazo en directo y sin haberlo confirmado. Ella, como ya se ha confirmado, ha dejado de trabajar en el canal de streaming después de lo que parece una renuncia obligada. Este canal de streaming también es responsable de lo que se dice en su señal.

Lo que más ha molestado a toda la ciudadanía y al entorno de Leo Messi, además de lanzar un bulo en pleno directo sin intentar confirmarlo de ninguna forma, ha sido tratar de evitar el problema escudándose en que ella es actriz -sigue trabajando en una obra de teatro ahora mismo- y nunca ha trabajado en programas de información. No se necesitaba una carrera universitaria para que hubiese tenido algo de prudencia y humanidad de anunciar la muerte de alguien, más si no la tenía confirmada.

Según su versión, el programa en el que lanzó esta falsa noticia es de entretenimiento, aunque no vale como excusa cuando se lanza en pleno directo una información tan sensible, que debe ser contrastada. Es por eso que Florencia Peña debería haber esperado a decir nada en directo y tratar de pedir más información, pese a que desde el pinganillo -el cucaracho como se dice en Argentina- le hubiese lanzado esa información errónea.