El madridismo se mofa de Cristóbal Soria: pataleta pidiendo a Messi y Pedri para el Balón de Oro

A Cristóbal Soria le escuecen las nominaciones al Balón de Oro, sobre todo que no esté Leo Messi ni Pedri, y su pataleta en El Chiringuito se está haciendo viral. El madridismo se mofa del colaborador del programa de Josep Pedrerol en redes. «Veo a mucha gente celebrando la no inclusión de su santidad Leo Messi en el Balón de Oro. Poner en duda el legado de su santidad me parece absurdo y ridículo. Puedo llegar a entender a los que lo celebran por el daño que les hizo, los muchos aficionados del Real Madrid… Para mí esto no es más que una mera anécdota. Leo fue es y será su santidad Leo Messi. Es lo más grande que han visto nuestros ojos. Y para que veamos los nominados al Balón de Oro. Casemiro nominado y Pedri en su casa (risas)», dice.