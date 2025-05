Xabi Alonso ya ‘trabaja’ para el Real Madrid

El día tan esperado llegó este 9 de mayo. Pasadas las 14:00 horas, Xabi Alonso confirmó lo que era un secreto a voces. «Hemos acordado que serán mis dos últimos partidos», decía el donostiarra en rueda de prensa. El entrenador confirmó que, ante el Borussia Dortmund y el Mainz, será la última vez que se siente en el banquillo del Bayer Leverkusen. Después pondrá rumbo al Real Madrid, aunque de eso no ha querido hablar. No era el día ni el momento. Lo que sí lleva varios meses haciendo es mantener un contacto constante con la entidad madridista.

Xabi Alonso no es entrenador del Real Madrid, pero sí lo es. O, por lo menos, está al tanto de absolutamente todo lo que sucede en Valdebebas. El club blanco se ha esmerado en hablar con el donostiarra, con quien mantiene una excelente relación desde que era jugador de la primera plantilla madridista. Han hablado del futuro, ha propuesto nombres, ha recibido los primeros «noes» -como en el caso de Zubimendi-, ha planteado su idea y conoce a la perfección cuáles son los pasos que dará la entidad madridista en el plano deportivo de cara al futuro.

Xabi Alonso siempre ha tenido claro que, cuando dejase el Bayer Leverkusen, si el Real Madrid estaba disponible, sería la opción. Y en Valdebebas siempre han entendido que el vasco era el elegido. «Lo hace todo bien», aseguran desde las esferas más altas del club cuando se les pregunta por el técnico. Y en ese «bien» no sólo están recogidas sus dotes para dirigir al equipo, también su comportamiento, su estilo, su saber estar y sus valores. ADN Real Madrid.

Desde que Xabi Alonso se marchó de las categorías inferiores del Real Madrid para ascender a la Real Sociedad B a Segunda División por primera vez en su historia, siempre ha tenido las puertas abiertas para regresar. «Es un señor», explican. Ahora regresará, y lo hará con calma y sabiendo cuál es el estilo de este club. No busca grandes revoluciones, sino mejorar lo que ya hay. Sabe que no llegarán muchos fichajes, pero también es plenamente consciente de que no es necesario. Arnold está atado, se busca un lateral izquierdo, se valora la opción de fichar un central -sin grandes urgencias- y, si aparece un mediocentro de calidad, se apostará por él. Pero no se harán locuras. El de San Sebastián lo sabe, lo acepta y comparte que en Valdebebas tiene la mejor materia prima del mundo.

Los tiempos de Xabi

Xabi Alonso ha meditado mucho anunciar su adiós del Bayer en este momento. Es plenamente consciente de que sus palabras repercutirán en la previa del Clásico, que tendrá lugar este sábado. Pero el vasco ha pensado en él y en una afición con la que ha disfrutado y a la que ha hecho disfrutar mucho. Ante el Dortmund será la última vez que dirija en casa, y quería despedirse como se merece; por eso no tuvo otra opción. Nunca ha querido desestabilizar al Real Madrid ni molestar a un Ancelotti que no se ha sentido molesto, pero no le quedaba otra salida.