Wenger se moja sobre el fichaje de Alexander-Arnold por el Real Madrid: «Los grandes clubes hacen esto»

Arsène Wenger ha hablado sobre la llegada de Trent Alexander-Arnold al Real Madrid. El nombre del lateral derecho está sonando mucho en los últimos días después de que anunciara su adiós al Liverpool tras 20 años vistiendo sus colores. Todo apunta que el inglés comenzará una nueva etapa en el Santiago Bernabéu, vistiendo la camiseta del Real Madrid y compitiendo con Dani Carvajal por un puesto en el once.

Su salida de Liverpool ha provocado un auténtico terremoto en la ciudad. Los hinchas del conjunto red no se tomaron muy bien la salida de una de sus estrellas y llenaron de insultos contra él las redes sociales. Desde entonces, su marcha se ha convertido en tema del día casi a diario en la Premier League, más aún teniendo en cuenta que el título ya está decidido desde hace una semana.

Ahora ha sido Wenger, una voz autorizada dentro de la liga inglesa, quien se ha pronunciado sobre el fichaje de Alexander-Arnold por el Real Madrid. El ex entrenador del Arsenal asegura que «el traspaso de Trent (Alexander-Arnold) muestra una nueva tendencia en el juego», porque «ya no hay traspasos de los grandes jugadores». «Todos se van al final de su contrato. ¡Los salarios son tan altos que ya no es posible pagar los traspasos!», aseguró el ex técnico francés.

Por otra parte, en declaraciones a Bein Sports Francia, Wenger reveló que «el Real Madrid contactó con Alexander-Arnold hace mucho, mucho tiempo». El francés resalta que esta estrategia es bastante en común en los últimos tiempos: «Los grandes clubes hacen esto. Dos años antes de que finalice el contrato te dicen: ‘Queremos ficharte, te damos este salario y trataremos de hacerle una oferta a tu club’. Si no funciona, vuelven el año que viene, y si no, te fichan gratis». Y resalta que esa fue la estrategia usada por el Real Madrid para fichar a Kylian Mbappé: «Eso mismo hicieron con Mbappé».

Una decisión difícil para Alexander-Arnold

En el anuncio de su despedida, Arnold reconoció que abandonar el Liverpool «es la decisión más difícil» que ha tomado en su vida: «Después de 20 años en el Liverpool, ahora es el momento de confirmar que me iré al final de la temporada. Esta es la decisión más difícil que he tomado en mi vida. Sé que muchos de ustedes se han preguntado por qué o se han sentido frustrados porque aún no he hablado de esto, pero siempre fue mi intención mantener mi enfoque completo en los mejores intereses del equipo, que era asegurar el título número 20″.

«Este club ha sido mi vida entera, mi mundo entero, durante 20 años. Desde la Academia hasta ahora, el apoyo y el cariño que he sentido de todos, dentro y fuera del club, me acompañarán para siempre. Les estaré eternamente en deuda. Pero nunca he conocido otra cosa y esta decisión se trata de experimentar un nuevo desafío, salir de mi zona de confort y superarme tanto profesional como personalmente. Lo he dado todo cada día que he estado en este club, y espero que sientan que he devuelto algo a cambio durante mi tiempo aquí», agregó el futbolista inglés.

Por último, el todavía lateral del Liverpool quiso mandar un mensaje de agradecimiento a todos los cuerpos técnicos, jugadores y compañeros que ha tenido durante estos 20 años en el equipo de Anfield: «Desde el fondo de mi corazón, agradezco a todos: a mis entrenadores, a mis representantes, a mis compañeros de equipo, al personal y a nuestros increíbles seguidores, durante los últimos 20 años. He tenido la suerte de vivir mis sueños aquí y jamás daré por olvidados los momentos especiales que he tenido la fortuna de vivir con todos ustedes. Mi amor por este club nunca morirá».