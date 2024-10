El Real Madrid se plantea fichar a esta estrella del Tottenham si no llega Alexander Arnold

El Real Madrid continúa buscando reforzar su lateral derecho de cara al futuro para suplir a Carvajal tras su fatídica lesión contra el Villarreal. Si bien el principal objetivo del conjunto blanco es hacerse con los servicios de Trent Alexander-Arnold, defensa del Liverpool, la complejidad de la operación y su alto coste han llevado al club a buscar alternativas.

Uno de los nombres que está sonando con fuerza en los despachos del Santiago Bernabéu es el de Pedro Porro, según ha revelado Daniel Levy, presidente de los ‘Spurs’. Con su gran proyección y su adaptación al fútbol inglés, el ex jugador del Girona y Sporting de Lisboa, entre otros, se presenta como una opción más que interesante para suplir a Carvajal.

El futbolista de 25 años ha demostrado que goza de potencial para convertirse en uno de los mejores laterales derechos de Europa a largo plazo. Evidentemente, Porro está muy cotizado a día de hoy. Las posibilidades para hacerse con los servicios del jugador nacido en Don Benito también resulta difícil de hacerse y más caro que Alexander-Arnold, pues su contrato con el club de Londres se extiende hasta el verano de 2028.

El Tottenham pagó 45 millones al Sporting de Lisboa para fichar al internacional español en enero de 2023. Fue una apuesta fuerte, cesión con opción de compra obligatoria.

Porro estaría como loco por firmar con el Real Madrid, según las declaraciones que realizó el defensa español en su regreso a España para la concentración de la Selección en los partidos que jugaron contra Dinamarca y Serbia.

Un periodista en rueda de prensa le preguntó «¿qué sientes cuando clubes como el Real Madrid se interesan por ti?». A lo que Porro respondió: «Te llena de ilusión, ¿no? Tienes que estar centrado en tu trabajo, pero bueno, que el Real Madrid esté interesado en ti es porque estás haciendo las cosas bien. Así es como pienso en el día a día. Bueno, si tiene que llegar ese momento, llegará. Y si no llega, pues bueno, a seguir trabajando como hasta ahora».

El City, también detrás de Porro

El Real Madrid también se ha encontrado con un duro competidor para fichar al lateral derecho titular del Tottenham. Se trata del Manchester City, y es que en el Etiham Stadium consideran al zaguero español como el principal sucesor de Kyle Walker, según informa ‘Football Insider’.

Con respecto a las opciones de los ‘citizen’ en fichar a Porro, el ex cazatalentos de la Premier, Mick Brown, aseguró que «definitivamente es uno de los nombres en su lista. No me sorprendería en absoluto verlos concretar su fichaje en algún momento».

«Están buscando reforzar esa posición, y es una zona que han identificado como una posible debilidad en su equipo después de los errores de Walker esta temporada. Porro ha resultado impresionante para el Tottenham durante un largo período de tiempo, no solo recientemente. Esas actuaciones han llamado la atención, y si los Spurs no tienen éxito, podría irse», agregó Brown.

Por otro lado, el periodista deportivo Dean Jones ha revelado recientemente que el mandamás de los ‘Spurs’ probablemente estaría tentado a vender a Porro por el precio adecuado si Real Madrid o City llegan a las pretensiones económicas que pide Levy.

Se espera que ese precio ronde las 70 millones de libras, lo que sería casi el doble de lo que el Tottenham pagó por él en enero de 2023 al Sporting de Lisboa. Jones aseguró al portal ‘Ranks FC’: «Absolutamente. Ahora, la diferencia obviamente entre Porro y Trent (Alexander-Arnold) es que Porro tiene contrato y no va a resultar barato», indicó el experto británico en deportes.