Vinicius cambia de rol

Vinicius salió del Olímpico de Roma con algo más que el enfado de una sustitución. Se marchó con una certeza incómoda: su sitio en el Real Madrid ya no está garantizado. El futbolista que tantas noches sostuvo al equipo, que decidió finales y que aprendió a levantarse después de cada golpe atraviesa ahora una situación distinta. Esta vez tiene que recuperar su mejor versión mientras el equipo empieza a encontrar respuestas en otros.

La imagen del minuto 58 pesa. El Madrid perdía 3-1 y Mourinho decidió prescindir del brasileño. Quedaba más de media hora, había una montaña por escalar y el entrenador buscó la reacción sin uno de sus futbolistas más determinantes. Vinicius se fue enfadado, preguntándose por qué le tocaba salir. Pero la respuesta había empezado a dibujarse unos minutos antes.

Un tacón en campo propio, una pérdida y una carrera hacia atrás que no llegó. La Roma encontró el camino del segundo gol y Mourinho estalló en la banda. El error técnico podía entrar dentro del riesgo de un jugador que necesita inventar. La falta de reacción posterior resultó mucho más difícil de aceptar para el portugués.

Ahí está buena parte del problema. Al Real Madrid le hace falta el desequilibrio de Vinicius, pero también su implicación cuando pierde el balón. Necesita que vuelva a encarar, a hacer daño y a contagiar energía. En Roma, durante demasiados minutos, el brasileño pareció atrapado en su propio malestar.

Mourinho le protege, pero también le exige

La sanción de cuatro partidos agrava un momento que ya era delicado. Vinicius se perderá los encuentros ante Sevilla, Racing, Valencia y Barcelona. El Clásico queda fuera de su alcance y, con él, una de esas noches que siempre ha señalado en rojo. Le toca mirar desde fuera cuando más necesita jugar.

Mourinho le defendió públicamente por el momento elegido para comunicar el castigo, apenas dos horas antes del encuentro en el Olímpico. El entrenador cuestionó que una noticia de ese calibre llegase cuando el futbolista estaba a punto de competir. Salió a protegerle, pero esa defensa no le concede inmunidad sobre el césped. Su sustitución lo dejó claro.

El parón obligado en Liga abre ahora otra dificultad. Vinicius tendrá que sostener su competitividad con sus oportunidades en Europa mientras otros acumulan minutos cada fin de semana. Endrick y Carlos Espí tienen una puerta abierta. Cada gol, cada carrera y cada buena actuación les permitirá reclamar más espacio. Para el brasileño, acostumbrado a ser una de las primeras elecciones, también será una prueba de paciencia.

Diomande cambia las exigencias del ataque

Y en ese escenario aparece Diomande. El marfileño está consiguiendo algo que al Real Madrid le hacía mucha falta: dar continuidad al peligro. En Roma asistió a Mbappé en el empate provisional, una acción que resume su capacidad para desbordar y encontrar al compañero en el momento preciso.

Su impacto también está en lo que hace después. Ayuda al lateral, vuelve, presiona y se ofrece otra vez. Esa disposición le permite ganarse la confianza de Mourinho y eleva las exigencias para todos los que comparten ataque con él.

El efecto Diomande alcanza de lleno a Vinicius. El Real Madrid tiene otra vía para generar ventajas y un futbolista dispuesto a trabajar para sostenerlas. La competencia crece y obliga al brasileño a responder con hechos.

Vinicius conserva el talento que le llevó a decidir partidos enormes. Eso sigue ahí. Lo que necesita recuperar es la continuidad, la alegría para jugar y la energía para insistir incluso cuando todo sale mal. Porque el Madrid recuerda lo que ha hecho, pero también necesita que vuelva. Y, por primera vez en mucho tiempo, está aprendiendo a buscar soluciones mientras le espera.