Vinicius asciende de estatus

Vinicius Junior vuelve de Doha con el reconocimiento mundial que ha anhelado y que, después de mucho esfuerzo, finalmente ha conseguido. Posiblemente, este reconocimiento lo mereciese mucho antes, pero le ha llegado en esta final de la Intercontinental. El brasileño salió de Lusail como el auténtico rey del fútbol mundial. Sin discusión posible. El madridista había ganado el relato de los antis y ahora sólo le queda mantener un estatus que ha alcanzado tras mucho trabajo.

Las 24 horas que ha vivido Vinicius en Qatar han sido de esas que no se olvidan fácilmente. Un día lleno de emociones y de alegrías. Primero, recibió el premio The Best que le acredita como mejor jugador de 2024 para la FIFA. No era para menos. Los últimos 12 meses del brasileño han sido simplemente espectaculares.

Lo que se le negó en París en octubre con France Football y la UEFA como protagonistas en la gala del Balón de Oro, se le dio en una gala improvisada, pero donde pudo recibir todo el protagonismo que merece un jugador de su nivel. El Real Madrid decidió que tanto Vinicius como Ancelotti iban a acudir al evento celebrado en la Aspire Acedemy tras el entrenamiento previo a la final y el organismo presidido por Infantino pudo entregar el mayor de los galardones al protagonista.

Vinicius recibió emocionado un premio donde fue reconocido por sus compañeros, ya que los capitanes le votaron con rotundidad. Aunque el gran reconocimiento se lo llevó por parte de unos aficionados que demostraron que disfrutan del juego del brasileño. Y ese fútbol, se vio horas después en el estadio de Lusail, donde dio otra exhibición.

Vinicius tiró del Real Madrid en la final de la Intercontinental. Dio una asistencia fabulosa a Mbappé, marcó el gol que cerró el encuentro y dejó un repertorio de detalles que certificaron que en este momento es el jugador más diferencial del mundo. No hay nadie como Vini.

La FIFA también reconoció el partido de su The Best, otorgándole el Balón de Oro de la final y el mejor jugador del torneo. Dos reconocimientos que le sirven para seguir diciéndole al mundo que es un futbolista totalmente diferencial.

Vacaciones adelantadas

Vinicius entrenará el viernes a las 15:00 horas con sus compañeros en Valdebebas y comenzarán sus vacaciones de manera anticipada. Así lo confirmó Ancelotti tras el encuentro contra Pachuca. Vini está sancionado para el partido que enfrentará a Real Madrid y Sevilla tras ver una amarilla contra el Rayo Vallecano por protestar y el italiano le ha liberado de tener que estar el domingo en el estadio Santiago Bernabéu.

Por lo tanto, el sábado o, posiblemente, en la noche del viernes, se monte en un avión rumbo a Brasil, donde pasará las Navidades y estará hasta el 29 de diciembre, ya que el día 30 los blancos regresan al trabajo.