Vinicius, MVP de la final: «Jugar en el Real Madrid es un privilegio y sólo es para unos pocos elegidos»

Vinicius Junior fue elegido por la FIFA como mejor jugador de la final de la Intercontinental que ganó el Real Madrid ante Pachuca por 3-0. El brasileño dio una asistencia a Mbappé en el primer gol de los madridistas, marcó el tercero y dejó una serie de detalles que le convirtieron, sin lugar a duda, en el mejor jugador del encuentro.

Vinicius se subió al podio para recoger el galardón de oro, mientras que su compañero Fede Valverde se llevó el trofeo de plata. El bronce fue para Elías Montiel, jugador de Pachuca. El brasileño también fue elegido mejor jugador del torneo.

Vinicius atendió a los medios de comunicación tras su partido: «Estoy muy contento por el partido de hoy junto al día tan feliz que viví ayer. Es un título muy importante para todos los jugadores. Ganar siempre con esta camiseta es muy especial para mí. He podido ganar muchos títulos, y ahora seguir ganando con esta camiseta es una alegría».

El brasileño también habló de su palmarés particular, que crece y crece: «Quiero guardar bien todos los trofeos porque son muy especiales. Con mis compañeros todo es más fácil, y sobre todo por la confianza que tiene el presidente hacia mí. Todos somos importantes en el vestuario».

«Todos los goles son especiales. El míster me da mucha libertad. Cada uno es importante para que todos podamos triunfar», añadió. Además, espera que pueda seguir ganando títulos este curso: «Ojalá podamos seguir así, siempre que marcamos los tres seguramente vayamos a ganar. Debemos seguir así para que los madridistas puedan disfrutar del equipo marcando los tres. Tenemos que seguir así, dando nuestra mejor versión».

También habló de los cinco títulos que ha ganado el Real Madrid esta temporada: «Es un sueño cumplido. Ojalá pueda seguir aquí mucho tiempo. También dar la enhorabuena a Ancelotti, lo hace todo perfecto para nosotros».

Por otro lado, habló de cómo está Bellingham: «Creo que no es nada. No hemos podido hablar, pero ojalá no sea nada y pueda estar en el próximo partido contra el Sevilla en casa». Además, dejó claro que vive «muy tranquilo». «El Real Madrid es el mejor club del mundo y por lo que pasó en el Balón de Oro no iba a bajar la cabeza. No cambia lo que pienso y lo que me ayudan mis compañeros. Yo estoy aquí para hacer lo mejor por la camiseta más grande del mundo», añadió.

Por último, habló de los 14 títulos que ha ganado con el Real Madrid: «Esto es marca una época. Nosotros hacemos lo que pide la historia. No todos pueden vestir esta camiseta y somos elegidos».