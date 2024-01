Valverde: «Real Madrid es competir con los mejores y el Atlético es de los mejores del mundo»

Federico Valverde fue el jugador encargado de atender a los medios de comunicación en la previa de las semifinales de la Supercopa de España que enfrentará el miércoles a Real Madrid y Atlético de Madrid. El uruguayo es clave en el esquema de Carlo Ancelotti y fue uno de los grandes protagonistas de la final que los blancos ganaron a los rojiblancos en 2022.

Valverde comenzó destacando la importancia del duelo: «Estamos muy ilusionados. Es un derbi más. Es un lindo partido para poder demostrar que este año podemos luchar por muchos títulos. Para mí es mu lindo jugar este partido porque para el Real Madrid es competir con los mejores y el Atlético es de los mejores del mundo. Van a ser muy importantes los tres partidos. Esto va a determinar si querremos ganar todos los títulos este año. Hay que echarle muchas ganas y demostrar a la afición que queremos ganarlo todo», dijo.

En este sentido reconoció que «siempre es lindo venir a competir y disfrutar del Real Madrid». «Hay quien piensa que la Supercopa se debe jugar en España, pero nosotros venimos a cumplir, a ganar y a darle otra alegría a la afición. Tenemos que aportar sea donde sea. Hay que disputar esta Supercopa como se merece, respetando todos los títulos», analizó.

Preguntado por su polivalencia sobre el campo, dijo que siempre había jugado de pivote, pero que ahora tiene «más opciones». «Me despeño en más posiciones. Tengo que estar contento con eso. En esta posición, que siempre lo he hablado con mi familia, es donde más disfruto. Puedo aportar donde me toque. Me divierte mucho y la disfruto cada vez que juego ahí», expresó.

«En posición disfruto mucho. Me encantaría hacer los mismos goles que el año pasado. Hay que adaptarse a lo que quiere el entrenador. Parezco un niño y me siento muy feliz», celebró, antes de referirse a su famosa expulsión en la Supercopa de hace tres años precisamente ante el Atlético de Madrid.

«No recuerdo la jugada, sino cómo fue la Supercopa. Fue muy lindo conseguir otro título. Fue muy especial. Me encantaría ganar otra Supercopa porque este club siempre exige títulos. Claro que volvería a hacerlo siempre que sea para el equipo. Si vamos perdiendo 3-0 no, porque no tiene sentido. Esa fue una jugada decisiva y si vamos con el mismo resultado lo volvería a hacer. Son los valores que tengo, por el equipo siempre hay que dejarse todo», aclaró.

Por último, Valverde se refirió al crecimiento que ha experimentado el fútbol en Arabia Saudí durante los últimos años. «Los jugadores que han venido son estrellas y todo comenzó con Cristiano. Destaca mucho lo que quiere mejorar la liga de Arabia. Es importante para que siga creciendo», finalizó.