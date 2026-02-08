Valencia vs Real Madrid, en directo: resultado, goles y cómo va el partido de Liga de hoy

El Real Madrid visita al Valencia en Mestalla en un choque encuadrado en la jornada 23 de la Liga. Dos históricos del fútbol español se miden en un partido de máxima exigencia, con el conjunto valencianista obligado a sumar para tomar aire respecto a la zona de descenso, mientras que el equipo madridista necesita la victoria para mantenerse firme en la pelea por sus objetivos ligueros. Sigue en directo el minuto a minuto de este Valencia – Real Madrid desde Mestalla, con las jugadas, ocasiones y goles de este partido de Liga.

Valencia – Real Madrid, en directo

La posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid contra el Valencia: Courtois; Trent, Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Arda Güler; Gonzalo y Mbappé.

A qué hora es el partido de Liga del Real Madrid

La Liga ha fijado el Valencia – Real Madrid para este domingo 8 de febrero, en el tramo nocturno. El encuentro comenzará a las 21:00 horas en la Península, una menos en las Islas Canarias.

Dónde ver en directo por TV y online el Valencia – Real Madrid

DAZN es la plataforma que ofrecerá en directo este partido de la jornada 23 de LaLiga. El encuentro podrá seguirse a través del canal de DAZN disponible en las diferentes plataformas de televisión. Conviene recordar que se trata de un servicio de pago, por lo que será necesario disponer de una suscripción activa para poder ver el Valencia – Real Madrid en directo.

Dónde escuchar por radio el Valencia – Real Madrid

Quienes no puedan ver el partido por televisión o por streaming tendrán también la opción de seguirlo en directo a través de la radio. Emisoras como COPE, Radio Marca, Cadena SER, Onda Cero o RNE conectarán con Mestalla para ofrecer la narración completa del encuentro.

Quién es el árbitro del Valencia – Real Madrid

El Comité Técnico de Árbitros ha designado a Javier Alberola Rojas como colegiado principal del Valencia – Real Madrid de la jornada 23 de LaLiga. En la sala VAR estará Jorge Figueroa Vázquez, encargado de revisar las acciones polémicas y de asistir al árbitro principal en las decisiones que lo requieran.

En qué campo se juega el partido Valencia – Real Madrid

El partido se disputará en el estadio de Mestalla, situado en el barrio valenciano del mismo nombre. El recinto fue inaugurado en 1923 y cuenta con una capacidad cercana a los 49.500 espectadores. Se prevé una gran entrada en las gradas para un duelo que siempre tiene un significado especial para la afición del Valencia.