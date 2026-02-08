Real Madrid
Valencia vs Real Madrid, en directo: resultado, goles y cómo va el partido de Liga de hoy
Sigue en directo el minuto a minuto de este Valencia - Real Madrid desde Mestalla, con las jugadas, ocasiones y goles de este partido de Liga
¿A qué hora juega el Real Madrid hoy?: cuándo es el partido contra el Valencia
Alineación del Real Madrid contra el Valencia: Trent regresa al once y Valverde al centro del campo
Min 11
¡Le pega Valverde!
La enganchó mal Valverde una pelota que le quedó muerta en la frontal. Era buena oportunidad pero no logró conectar bien.
Min 10
Mueve bien el Madrid
Posesión muy larga del Real Madrid. Muy participativo Mbappé, que la pide desde todos los sitios posibles. El Valencia muy metido atrás.
Min 8
Buena maniobra de Camavinga
Presionaba el Valencia la salida de balón del Madrid y Camavinga realizó un giro para zafarse. Acabó en falta al mediocentro.
Min 5
Primeros minutos de intensidad
Muy intentos ambos equipos en estos primeros compases de partido. Ninguno de los dos da un balón por perdido.
Min 1
¡Arranca el partido!
Ya rueda la pelota en Mestalla. Comienza este Valencia – Real Madrid.
Quién es el árbitro del Valencia – Real Madrid
El Comité Técnico de Árbitros ha designado al colegiado Javier Alberola Rojas para que imparta justicia en el Valencia – Real Madrid correspondiente a la jornada 23 de la Liga. Al frente del VAR estará Jorge Figueroa Vázquez, por lo que es el encargado de revisar todas las jugadas polémicas que se produzcan.
En qué campo se juega el Valencia – Real Madrid
El Estadio de Mestalla, situado en el barrio valenciano del mismo nombre, será el escenario donde se celebrará este frenético Valencia – Real Madrid de la jornada 23 de la Liga. Este campo se inauguró en 1923, por lo que hace unos años celebró su centenario. En sus gradas caben algo menos de 49.500 personas, por lo que se espera una gran entrada este domingo en un choque que siempre es importante para la hinchada che, que, pese a la situación delicada que atraviesa el equipo, estará ahí animando para lograr los tres puntos.
Dónde escuchar por radio en directo el Valencia – Real Madrid
Por otro lado, todos aquellos aficionados de estos dos equipos que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este partido de la jornada 23 de la Liga Valencia – Real Madrid deben saber que tendrán la opción de escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con Mestalla para narrar con todo lujo de detalles lo que esté ocurriendo.
¿Por qué no juega Vinicius contra el Valencia?
El Real Madrid afronta su visita a Mestalla para medirse al Valencia, correspondiente a la jornada 23 de la Liga, con una baja de las bajas más sensibles del equipo: Vinicius. La ausencia del delantero brasileño no responde a problemas físicos ni a una decisión técnica, sino a una sanción que obliga a Álvaro Arbeloa a replantear su plan ofensivo en uno de los escenarios siempre complejos del fútbol español.
Dónde ver en TV gratis el partido del Real Madrid
Uno de los medios de comunicación que adquirió una parte de los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva la mitad de los encuentros de cada fecha fue Dazn. Este Valencia – Real Madrid de la jornada 23 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través del canal que Dazn tiene disponible en diferentes plataformas.
Mbappé se queda solo
Sólo ante el peligro. Así se puede definir la situación de Mbappé frente al Valencia. El francés jugará en Mestalla acompañado de socios poco habituales en ataque: a su izquierda no estará Vinicius, a su derecha no se encontrará con Rodrygo y detrás suyo no verá a Bellingham. De los intocables de Arbeloa, solo jugarán él y Valverde, ya que el resto se encuentran lesionados o sancionados, como Vini, que vio la quinta amarilla de la temporada contra el Rayo Vallecano.
A qué hora es el Valencia vs Real Madrid
La Liga programó este frenético y emocionante Valencia – Real Madrid que corresponde a la jornada 23 del campeonato nacional de nuestro país para este domingo 8 de febrero en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias.
Quién es David Jiménez
David Jiménez Corredor es un lateral derecho español de 21 años formado en la cantera del Real Madrid desde edad benjamín. Actualmente es uno de los titulares del Real Madrid Castilla, el filial blanco, y destaca por su aporte ofensivo desde la defensa. Tras varias convocatorias con el primer equipo en la Liga y competiciones europeas, hoy debutará oficialmente como titular con el conjunto mayor ante el Valencia en la Liga.
David Jiménez, la gran novedad
David Jiménez es la gran sorpresa del once de Álvaro Arbeloa para esta noche. El canterano será el titular en el lateral diestro de la zaga del Real Madrid.
Alineación del Valencia
Esta es la alineación del Valencia: Dimitrievski; Luis Rioja, Núñez, Copete, Cömert, Gayà; Lucas Beltrán, Pepelu, Ugrinic, Danjuma; y Hugo Duro.
¡Alineación del Real Madrid!
Esta es la alineación del Real Madrid: Courtois; David Jiménez, Asencio, Huijsen, Carreras; Camavinga, Tchouaméni, Fede Valverde; Arda Güler, Mbappé, y Gonzalo García.
¡Buenas noches!
Bienvenidos a este directo minuto a minuto del Valencia – Real Madrid, correspondiente a la jornada 23 de la Liga. Ambos equipos vuelven a cruzar sus caminos en un duelo que, en los últimos años, siempre ha dejado emociones fuertes, goles y no poca polémica. Mestalla será de nuevo el escenario de un partido marcado por la urgencia de ambos equipos, que se juegan tres puntos fundamentales para sus respectivos objetivos
El Real Madrid visita al Valencia en Mestalla en un choque encuadrado en la jornada 23 de la Liga. Dos históricos del fútbol español se miden en un partido de máxima exigencia, con el conjunto valencianista obligado a sumar para tomar aire respecto a la zona de descenso, mientras que el equipo madridista necesita la victoria para mantenerse firme en la pelea por sus objetivos ligueros. Sigue en directo el minuto a minuto de este Valencia – Real Madrid desde Mestalla, con las jugadas, ocasiones y goles de este partido de Liga.
Valencia – Real Madrid, en directo
La posible alineación del Real Madrid
Esta podría ser la alineación del Real Madrid contra el Valencia: Courtois; Trent, Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Arda Güler; Gonzalo y Mbappé.
A qué hora es el partido de Liga del Real Madrid
La Liga ha fijado el Valencia – Real Madrid para este domingo 8 de febrero, en el tramo nocturno. El encuentro comenzará a las 21:00 horas en la Península, una menos en las Islas Canarias.
Dónde ver en directo por TV y online el Valencia – Real Madrid
DAZN es la plataforma que ofrecerá en directo este partido de la jornada 23 de LaLiga. El encuentro podrá seguirse a través del canal de DAZN disponible en las diferentes plataformas de televisión. Conviene recordar que se trata de un servicio de pago, por lo que será necesario disponer de una suscripción activa para poder ver el Valencia – Real Madrid en directo.
Dónde escuchar por radio el Valencia – Real Madrid
Quienes no puedan ver el partido por televisión o por streaming tendrán también la opción de seguirlo en directo a través de la radio. Emisoras como COPE, Radio Marca, Cadena SER, Onda Cero o RNE conectarán con Mestalla para ofrecer la narración completa del encuentro.
Quién es el árbitro del Valencia – Real Madrid
El Comité Técnico de Árbitros ha designado a Javier Alberola Rojas como colegiado principal del Valencia – Real Madrid de la jornada 23 de LaLiga. En la sala VAR estará Jorge Figueroa Vázquez, encargado de revisar las acciones polémicas y de asistir al árbitro principal en las decisiones que lo requieran.
En qué campo se juega el partido Valencia – Real Madrid
El partido se disputará en el estadio de Mestalla, situado en el barrio valenciano del mismo nombre. El recinto fue inaugurado en 1923 y cuenta con una capacidad cercana a los 49.500 espectadores. Se prevé una gran entrada en las gradas para un duelo que siempre tiene un significado especial para la afición del Valencia.
Min 15
Tercer córner consecutivo local
El Valencia ha enlazado tres saques de esquina consecutivos. La zaga blanca muy atenta para despejar cada oportunidad.