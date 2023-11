El Unión Berlín fantasea con Raúl

Desde los tres triunfos que sumó el Unión Berlín en el arranque de competición, uno de ellos en la primera ronda de la Copa de Alemania y los otros dos de Bundesliga, los 14 partidos que han venido después han sido todo un martirio para el conjunto alemán pese al temporadón del pasado curso que les llevó hasta la Champions League. 13 derrotas y un empate ante el Nápoles dibujan el rojo que supone el camino alemán desde entonces, últimos de grupo en Europa, penúltimo en Bundesliga y pensando en Raúl González Blanco como relevo del suizo Urs Fischer en el banquillo del Unión Berlín.

El crédito de Fischer al frente del banquillo del club alemán se acabó consumiendo. 14 jornadas consecutivas sin vencer, sumando 13 derrotas y un único empate, el único punto sumado en Champions League, era un losa difícil de sostener para cualquier presidencia. La del Unión Berlín cree que ese tiempo se ha agotado y es por ello que está ya al acecho del relevo y tiene posibles candidatos entre los que se encuentra Raúl González, técnico del Real Madrid Castilla.

Raúl tiene este año al Castilla undécimo clasificado en el Grupo 2 de la Primera RFEF. Resultados irregulares pero con una plantilla jovencísima que refleja una vez más la capacidad del madrileño para sacar rendimiento a los talentos que se pulen en La Fábrica.

El conjunto alemán, según el diario Bild, ve al entrenador como un perfil que le encaja, además del ex culé Alfred Schreuder, segundo de Koeman en su etapa en el Camp Nou y ex del Hoffenheim. También Oliver Glasner, ex del Frankfurt, es otra opción aunque la de Raúl, en un perfil muy similar al que ha encontrado el Bayer Leverkusen con Xabi Alonso, «sería un bombazo» según el rotativo germano.

Alonso hizo carrera también en el Madrid como futbolista y comenzó en los banquillos en la casa blanca, aunque antes de dar el salto al primer nivel estuvo en la Real Sociedad B en Segunda División. Raúl sigue formándose en el filial blanco y esta temporada ya acaparó portadas con un posible destino hacia Primera División, el Villarreal le tuvo entre su terna de candidatos.

Fue en el arranque de la temporada, tras un terrible inicio del cuadro amarillo, cuando desde la cúpula del Villarreal pegaron a la puerta de Raúl González. El técnico recibió la llamada y comunicó pronto al Real Madrid la situación, dejando éste vía libre para que el entrenador tomara la decisión que quisiera, que era entendible que quisiera dar un paso al frente en su carrera y probar en la élite.

Así, las negociaciones fluyeron con el Villarreal, sentándose con ellos para hablar del proyecto, del modelo de juego y de cómo entiende el fútbol el entrenador madrileño. Fue principalmente el contrato corto que ofrecieron desde Castellón, sumado a las dudas que generan en el técnico dejar Madrid, lo que acabaron por romper las conversaciones y dejar todo como estaba.

Cabe recordar que Raúl tiene aún un año de contrato como entrenador del Castilla –además de su vinculación como trabajador del club, algo que lo liga a la entidad aunque la abandone– y que su objetivo esta temporada era volver a poner al Castilla en la lucha por ascender a Segunda División, aunque la competencia este curso es altísima.

El Unión Berlín y Raúl

Según apunta desde Alemania el BILD, el Unión Berlín volverá a intentar convencer a Raúl para deje su casa, el Real Madrid. A favor de los alemanes, un proyecto en la élite y una competición, la Bundesliga, que el técnico conoce bien de su etapa en el Schalke 04, además del idioma que ya domina. En contra, el sueño de un madridista que sueña con entrenar al primer equipo cuando aparezca la oportunidad, más difícil si no está en casa.